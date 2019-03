(wS/ots) Freudenberg 22.03.2019 | Was steckt hinter diesen Taten?

In der Nacht zu Donnerstag (21.03.2019) sind Autoknacker in Freudenberg aktiv geworden. Im Weibeweg machten sie sich an insgesamt drei Autos zu schaffen und verursachten dabei Schäden in einer geschätzten Höhe von 1.000,- Euro. Wer hinter den Taten steckt und ob etwas erbeutet wurde ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.