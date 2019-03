Haiger – Zusatzkonzert / Zweiter Auftritt für „Öli“ Müller und Peter Schneider

(wS/red) Haiger 14.03.2019 | Es findet ein zweites Konzert statt

Als im Oktober 2017 Michael „Öli“ Müller und Peter Schneider ihr Publikum mit ausgewählten Songs von Clapton, JJ Cale oder Muddy Waters begeisterten, da drohte die Langenaubacher Kulturkapelle aus allen Nähten zu platzen. Viele Fans konnten im Vorverkauf keine Karten mehr bekommen. Also versprachen die Organisatoren vom städtischen Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit ein Zusatzkonzert, das am 17. Mai 2019 stattfindet.

Dieses wurde vor einer Woche angekündigt – und ist ebenfalls bereits ausverkauft. Doch es gibt Hoffnung für die Bluesfans der Region. „Wir sind begeistert, wie gut das gelaufen ist und haben in Absprache mit den Künstlern ein Zusatz-Zusatz-Konzert geplant“, berichtet Ralf Triesch aus dem Haigerer Rathaus. Die Musiker können ihre Verstärker in der altehrwürdigen Kapelle stehen lassen, denn sie spielen ihr Programm 24 Stunden später – also am Samstag (18. Mai, 20 Uhr) – noch einmal.

Zweimal innerhalb von 24 Stunden wird die Langenaubacher Kapelle also zum Bluestempel. Besucher dürfen sich auf Konzerte mit ausgewählten Songs bekannter Blues-Größen freuen. Garniert durch die ein oder andere launige Moderation der beiden Vollblutmusiker, die sich seit vielen Jahren kennen. In den vergangenen Jahren haben sie zahlreiche Konzerte mit der „Öli-Müller“-Bluesband gespielt, unter anderem bei „Sozius rockt“ in der Haigerer Stadthalle oder beim „Wuffstock“ in Oberscheld.

Gespielt wird auch diesmal „unplugged“ auf Akustikgitarren, und natürlich kommt auch der Gesang nicht zu kurz. „Öli“ Müller ist im Land an der Dill als Blues-Pionier bekannt. Peter Schneider hat Jazz-Gitarre an der Musikhochschule in Köln studiert, ist seitdem vorwiegend als Studiomusiker tätig und gehört zur Jördis-Tielsch-Band.

Tickets für das Wiederholungskonzert des Wiederholungskonzerts gibt es für neun Euro (Abendkasse elf Euro) im Haigerer Rathaus oder über die Rufnummer 02773/811-150 (Mail: kulturamt@haiger.de)



