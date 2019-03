In Wilnsdorf läuft Aktion „saubere Landschaft“ an

(wS/red) Wilnsdorf 14.03.2019 | Aktion „saubere Landschaft“ läuft an – Freiwillige Helfer halten Gemeinde Wilnsdorf sauber

Wenn achtlos weggeworfener Abfall am Wegesrand liegt, stört das wohl jeden. Doch nur die wenigsten Menschen würden den Unrat aufheben und zum nächsten Mülleimer tragen. In der Gemeinde Wilnsdorf wird aber genau das in den kommenden Wochen passieren. In fast allen Ortsteilen beteiligen sich Vereine an der diesjährigen Aktion „Saubere Landschaft“. Bereits in der kommenden Woche findet der erste Einsatz statt.

Für viele Helfer ist es schon zur guten Tradition geworden, die freiwillige Abfallsammlung im Frühjahr zu organisieren oder sich an ihr zu beteiligen. Ausgestattet mit Pike und Müllsack ziehen sie von einem zentralen Standort aus los, um den Unrat in den Orten und um sie herum einzusammeln.

Im Rathaus wird dieses Engagement mit großer Freude zur Kenntnis genommen. Natürlich seien Mitarbeiter der Gemeinde fast täglich unterwegs, um an besonders hoch frequentierten öffentlichen Plätzen und Wegen den Abfall zu beseitigen, den die Menschen hinterlassen, sagt Bürgermeisterin Christa Schuppler, „aber wir können nicht jederzeit überall sein und sind daher sehr dankbar, dass sich jedes Jahr freiwillige Helfer dazu bereiterklären, für Sauberkeit in ihren Orten zu sorgen“. Die Gemeinde selbst unterstützt die Aktion „saubere Landschaft“, indem sie vor Ort bis zu zehn Kubikmeter große Abfallcontainer bereitstellt und nach der Aktion zur Entsorgung bringt. Auch die Entsorgung selbst kann dank des Entgegenkommens des Kreises Siegen-Wittgenstein unentgeltlich geschehen.

Schon vorab dankt Bürgermeisterin Schuppler allen Helfern für ihren ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit. „Besonders würde ich mich freuen, wenn das lobenswerte Engagement zahlreiche, gerne auch neue Unterstützer findet und möglichst viele Helfer teilnehmen, nach dem Motto ‚viele Hände – schnelles Ende‘“. Nähere Informationen werden in den Ortschaften bekanntgemacht.

Die einzelnen Termine im Überblick:

Anzhausen 30.03.2019

Flammersbach 06.04.2019

Niederdielfen 05.04.2019

Oberdielfen 30.03.2019

Obersdorf 06.04.2019

Rinsdorf 06.04.2019

Rudersdorf 06.04.2019

Wilden 30.03.2019

Wilgersdorf 23.03.2019

Wilnsdorf 30.03.2019

