Kaan Marienborn – Young Football Football Talents

(wS/red) Kaan-Marienborn 20.03.2019 | Young Football Talents: Präventionskurs ermöglicht Rückerstattung

Vom 19. bis 23. August 2019 veranstaltet der 1. FC Kaan-Marienborn mit dem Kooperationspartner Young Football Talents in den Sommerferien erneut ein Fußballcamp für Jungen und Mädchen im Alter von 6-14 Jahren.

In diesem Jahr bietet Young Football Talents in Kooperation mit Sportlife Westerwald im Programm auch einen Präventionskurs mit dem Themenschwerpunkt Haltung und Bewegung an.

Dieser Präventionskurs wird von den Krankenkassen nicht nur anerkannt, es wird vielmehr ein Betrag von mindestens 75 Euro zurückerstattet.

„Das ist ein tolles Angebot. Dadurch verringern sich letztlich nicht nur die Kosten für unser Fußballcamp, die Krankenkasse unterstützt hier auch bis zu zweimal im Jahr. Durch unser erweitertes Angebot ist unser Camp bei gleichbleibender Qualität preiswerter geworden, sofern die Teilnehmer davon Gebrauch machen“, erklärte Florian Hammel.

Die Anmeldung und weitere Informationen zu den Fußballcamps finden sich online auf www.young-football-talents.de.

