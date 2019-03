Neue E-Tankstelle bei IKEA Siegen

(wS/red) Siegen 28.03.2019 | Mehr E-Mobilität für Stadt und Region – IKEA Besucher können ab sofort ihr E-Auto kostenlos tanken

Weniger Emissionen für Stadt und Region: Mit insgesamt 14 neuen E-Tankstellen in ganz Deutschland setzt IKEA einen weiteren Meilenstein im Ausbau einer bundesweiten Infrastruktur für E-Mobilität. Die neuen Standorte sind Braunschweig, Bremen, Hannover, Großburgwedel, Koblenz, Siegen, Oldenburg, Osnabrück, Hanau, Saarlouis, München-Eching, Dresden, Chemnitz und Essen.

„Das ist ein letzter Schritt auf unserem Weg, alle IKEA Einrichtungshäuser deutschlandweit mit hochmodernen E-Tankstellen auszustatten“, erklärt Einrichtungshauschefin Cathrin Scholz, IKEA Siegen. „Damit möchten wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich das Thema E-Mobilität mit unseren neuen Schnellladestationen in Deutschland noch stärker durchsetzt.“

Gute Infrastruktur mit 53 Einrichtungshäusern in Deutschland

„Wir möchten unsere Besucher dabei unterstützen, möglichst klimaneutral zu uns zu kommen“, so Cathrin Scholz. Dabei helfen nicht nur gute Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr und maßgeschneiderte Lieferkonzepte, sondern auch die Möglichkeiten der Elektromobilität. „Wir haben aktuell 53 Einrichtungshäuser in ganz Deutschland und können so eine gute Infrastruktur für E-Tankstellen zur Verfügung stellen.“

IKEA unterstützt mit dieser Initiative den Ausbau der Ladeinfrastruktur deutschlandweit insbesondere mit Elektrotankstellen und einer Energieversorgung aus regenerativen Quellen. „Mit unseren Einrichtungshäusern in gut erreichbarer Lage ergänzen wir die bereits bestehende Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Ein richtiger Durchbruch der Elektromobilität steht und fällt mit dem zeitnahen Ausbau der Ladeinfrastruktur im öffentlichen und halböffentlichen Raum“, Scholz weiter.

Jetzt können IKEA Kunden in ganz Deutschland Strom tanken

Über sechs Millionen Euro investiert IKEA insgesamt in die Elektrotankstellen, so dass jeder der 53 IKEA Standorte in Deutschland jetzt über eine schnellladende E-Tankstelle haben.

IKEA nutzt zum Betrieb der Ladestationen zu 100 Prozent Ökostrom. Das Aufladen ist kostenlos für alle und die E-Tankstellen sind während der IKEA Öffnungszeiten in Betrieb. Die E-Tankstelle des IKEA Einrichtungshauses Siegen befindet sich direkt vorm Einrichtungshaus in unmittelbarer Nähe zum Eingang und den Familienparkplätzen. Dabei stehen zu den üblichen Öffnungszeiten drei Ladetypen zur Verfügung: Zum einen ein standardmäßiger Schnellader vom „Typ 2“, ein „CHAdeMO“-Schnellader, sowie ein „CCS“-Lader.

Übrigens: Bei voller Auslastung der bundesweit 113 Ladesäulen können pro Monat über 45.000 Autos geladen werden. Ausgehend davon, dass jedes Auto mit diesem Strom 100 Kilometer zurücklegt, bedeutet das eine Strecke von 4,2 Millionen Kilometern, also 93 Mal um den Globus. Gemessen an einem durchschnittlichen Mittelklassewagen bei durchschnittlicher Fahrweise bedeutet das im Monat eine CO2 Reduktion von 486 Tonnen.

