Siegen – 69 Schülerinnen und Schüler lernten Berufe der Stadtverwaltung kennen

(wS/red) Siegen 28.03.2019 | Girls’ und Boys‘ Day – 69 Schülerinnen und Schüler lernten Berufe der Stadtverwaltung kennen

Am Donnerstag, 28. März 2019, nutzten insgesamt 69 Mädchen und Jungen die Gelegenheit, beim „Girls‘ und Boys‘ Day“ der Universitätsstadt Siegen geschlechteruntypische Berufe kennenzulernen. Besonders gefragt waren in diesem Jahr wieder die Plätze bei der Siegener Feuerwehr: Feuerwehr-Chef Matthias Ebertz (links im Bild) und seine Mitarbeiterin Susanne Kaphammel (6.v.r.) gaben 20 Schülerinnen einen spannenden Einblick in die Arbeit der Feuerwehrleute.

