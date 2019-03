Siegen – Gutachteraussschuss für Grundstückswerte veröffentlicht Bodenrichtwerte

(wS/red) Siegen 13.03.2019 | Bodenrichtwerte in Siegen

Deutliches Preis-Plus bei Eigentumswohnungen, Bauland weiterhin gefragt

Die Notare reichten dem Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Siegen im vergangenen Jahr insgesamt 1.145 Kaufverträge ein – im Vergleich zum Vorjahr mit 1.104 Verträgen ein leichtes Plus. Der Gutachterausschuss hat nun eine erste Auswertung vorgenommen.

Danach entfielen auf Baugrundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser 89 Verträge (Vorjahr 64) mit einem Gesamtumsatz von 5,76 Mio. Euro. Ein durchschnittlicher Bauplatz kostete im Jahr 2018 in der Stadt Siegen 64.675 Euro und ist 513 Quadratmeter groß. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein deutliches Preis-Minus von 13,5 Prozent, als ein Bauplatz noch 74.734 Euro kostete. Der Preis pro Quadratmeter fiel von durchschnittlich 141 Euro auf 125 Euro im Jahr 2018.

Als Grund für diesen Trend sieht der Gutachterausschuss das mangelnde Angebot an Bauflächen in Neubaugebieten. Es wurden umso mehr Kaufverträge über abgetrennte Teilflächen von Wohnbaugrundstücken in weniger guten Lagen abgeschlossen. Dies drückte das Preisniveau merklich.

Bei den Ein- und Zweifamilienhäusern wurden mit 298 Kaufverträgen 25 Verträge weniger als im Jahr 2017 abgeschlossen. Der durchschnittliche Preis blieb mit rd. 190.400 Euro praktisch unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Derzeit hoch im Kurs stehen Eigentumswohnungen im Bestand. Die Preise pro Quadratmeter Wohnfläche zogen gegenüber dem Vorjahr deutlich um 9,2 Prozent an. Gegenüber dem Jahr 2016 sogar um 21,5 Prozent.

Grundlage für die veröffentlichten Zahlen bildet die beim Gutachterausschuss geführte Kaufpreissammlung. Notare sind gesetzlich verpflichtet, dem Gutachterausschuss Abschriften der jeweiligen Kaufverträge zur anonymisierten Auswertung zu übersenden. Von der Auswertung ausgenommen sind Verträge, bei denen angenommen wird, dass sie von außergewöhnlichen oder persönlichen Verhältnissen beeinflusst wurden. Dies ist zum Beispiel bei Verkäufen innerhalb der Familie, bei Erbschaftsauseinandersetzungen oder bei Schenkungen der Fall.

Mit den erfassten Daten ist der Gutachterausschuss in der Lage, die tatsächlichen Kaufpreise statistisch auszuwerten, wohingegen in vielen Internetportalen lediglich Angebotspreise verglichen werden können.

Bodenrichtwerte beschlossen

Auf Grundlage der erhobenen Grundstücksdaten des Jahres 2018 hat der Gutachterausschuss die Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2019 für Baugrundstücke beschlossen. Die Bodenrichtwerte sind bezogen auf einen Quadratmeter eines Grundstückes; sie werden in sogenannten Bodenrichtwertzonen klassifiziert. Diese beschreiben ein Gebiet mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wertverhältnissen. Neben den Bodenrichtwerten für Wohnbauland wurden auch Richtwerte für Gewerbeflächen sowie land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ermittelt.

Die Spitzenpreise für Wohnbaugrundstücke werden nach wie vor am Siegener Giersberg erzielt. Die Bodenrichtwerte für die bevorzugte Südwest- und Südosthanglage des Giersbergs betragen 210 Euro pro Quadratmeter. Deutlich aufgeholt hat der Bereich um den Siegener Wellersberg. Hier stiegen die Bodenrichtwerte auf bis zu 190 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Die Bodenrichtwerte für die Wohnbebauung in den sonstigen guten Wohnlagen von Siegen liegen bei ca. 150 bis 160 Euro pro Quadratmeter.

Insgesamt wurden gegenüber dem Vorjahr die Werte von 21 Bodenrichtwertzonen angepasst und 2 Zonen neu gebildet. Für das Gebiet der Stadt Siegen sind zum Wertermittlungsstichtag 01.01.2019 insgesamt 254 Bodenrichtwertzonen festgelegt. Diese sind in der Bodenrichtwertkarte dargestellt; sie kann kostenlos im Internetportal des Landes Nordrhein-Westfalen unter www.boris.nrw.de oder über die App „BORISplus.NRW“ eingesehen werden. Zu finden sind dort auch die Grundstücksmarktberichte des Gutachterausschusses in der Universitätsstadt Siegen sowie die Berichte aller weiteren Gutachterausschüsse im Land NRW. Der Grundstücksmarktbericht gibt Auskunft über den jeweiligen Grundstücksmarkt und enthält Angaben über den Umsatz und die Preisentwicklung der letzten Jahre. Er leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verbraucherinformation und verschafft Laien und Fachleuten einen transparenten Einblick in den regionalen Grundstücksmarkt.

Weitere Informationen sind in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, Zimmer 3 bis 5 oder telefonisch unter (0271) 404-3232 oder -3260 erhältlich.

