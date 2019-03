Veranstaltung im Heimhof-Theater Burbach am 07.04.2019

(wS/red) Burbach 21.03.2019 | Anny Hartmann „No Lobby is perfect“

Anny Hartmann – die pazifistische Schnellfeuerwaffe des politischen Kabaretts – präsentiert ihr neues Programm „No Lobby is perfect.“

Als Diplom-Volkswirtin besitzt sie das Handwerkszeug, wirtschaftliche und politische Winkelzüge zu durchblicken. Diese bereitet Anny Hartmann amüsant, schnell, bissig und leicht nachvollziehbar auf. Oder wie es eine Zuschauerin formulierte: „ Sie haben uns das erklärt, als ob wir Vierjährige wären, ohne dass wir uns dabei wie Vierjährige gefühlt haben.“

Wer Anny Hartmann live sieht, kann sich ein paar Semester VWL-Studium sparen. Und wer sie nicht gesehen hat, hat etwas verpasst.

Anny Hartmann ist schnörkellos und unangepasst, besitzt einen scharfen Verstand und eine ebenso scharfe Zunge, sie ist inspirierend aktivistisch und erfreulich konstruktiv. Es erwartet Sie ein gelungener Abend voller Humor, Scharfsinn und Schlagfertigkeit. Sie regt mit ihren Beiträgen zum Nachdenken an, und dennoch gibt es viel zu lachen. So muss Kabarett sein – so versteht sich Unterhaltung.

Homepage:

http://www.annyhartmann.de

