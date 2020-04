Schiedsrichter Online-Lehrgang

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 28.04.2020 | An alle Fußballverrückten, Fußballinteressierten und die, die schon immer mal Schiedsrichter*in werden wollten !

Aufgrund der noch länger andauernden Fußball – Corona -Zwangspause hat der Kreisschiedsrichterausschuss (KSA) Siegen/Wittgenstein sich kurzfristig entschlossen, allen o. g. die derzeit auf „Entzug“ sind, die Möglichkeit zu bieten, kostenlos einen Online-Schiri-Lehrgang zu absolvieren.

Beginnend ab dem 01. Mai 2020 wird bei der Online Schiedsrichter Schule eine digitale Ausbildung der Fußballregeln angeboten, die alle Teilnehmenden völlig unabhängig von Ort und Zeit selbst gestalten können.

In einzelnen Schritten werden die Fußballregeln erklärt und in kleinen Regeltests die Lernfortschritte überprüft. Natürlich ist man mit Beendigung des Lehrgangs ( 30. Juni 2020 ) noch kein Schiedsrichter*in, aber es besteht die Möglichkeit, dass man im Anschluss eine Prüfung ablegen kann, um auch den Schiedsrichterschein zu bekommen und als Schiedsrichter*in eingesetzt zu werden. Letztlich ist es ein Angebot an alle, sich etwas intensiver mit den Regeln zu befassen, das darüber hinaus die Möglichkeit bietet, sich auf eine „echte“ Schiri-Prüfung vorzubereiten und diese auch zu absolvieren.

Für die Teilnahme lädt man sich einfach die kostenlose App (OSS – Online Schiedsrichter Schule) aus dem jeweiligen App-Store herunter und schickt eine E – Mail mit Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Adresse und Verein an Ulrich Neus (Vorsitzenden des KSA) ulrichneus@t-online.de oder an

Constantin Reuber (Lehrwart) sr-reuber@web.de

Danach erhält man die Zugangsdaten für den Lehrgang und schon geht’s los! Der Einstieg in den Lehrgang ist auch nach Lehrgangsbeginn jederzeit noch möglich.

Wir würden uns über möglichst viele Teilnehmer freuen.

