„Sicherer Hafen“ – Rat entscheidet am 6. Mai über Aufnahmekapazität

(wS/red) Siegen 30.04.2020 | Stadt Siegen ist „Sicherer Hafen“: – Aufnahmebereitschaft von Flüchtlingen und Asylbewerbern wird bekräftigt – Rat entscheidet über Aufnahmekapazitäten

Bereits Ende September 2019 wurde die Stadt Siegen durch den Rat zum „Sicheren Hafen“ erklärt und damit die Aufnahmebereitschaft von Flüchtlingen und Asylbewerbern signalisiert, die auf ihrer Flucht aus Seenot gerettet worden sind. Seitdem ist Siegen Mitglied im bundesweiten Städtebündnis „Sichere Häfen“ und engagiert sich auch in dem NRW-weiten Zusammenschluss der Kommunen. Angesichts der katastrophalen Lage in den griechischen Flüchtlingslagern haben diese Kommunen gemeinsam beschlossen, zusätzliche Aufnahmeplätze für die hilfsbedürftigsten Menschen aus diesen Auffanglagern anzubieten.

In einer Vorlage für die Sitzung des Rates am 6. Mai 2020 schlägt die Verwaltung dem Rat daher nun vor, die bereits beschlossene Aufnahme von 50 zusätzlichen Flüchtlingen und Asylbewerbern nicht ausschließlich an die Seenotrettung, sondern, allgemeiner, an eine humanitäre Notlage zu knüpfen. Damit wäre auch für zukünftige Aufnahmeaktionen von besonders hilfebedürftigen Menschen Vorsorge getroffen.

Die Jugend- und Sozialverwaltung schlägt dem Rat darüber hinaus vor, gerade auch an die besonders betroffene Gruppe geflüchteter Kinder und Jugendlichen das Signal der Aufnahmebereitschaft zu senden. In diesem Sinne wurden gemeinsam mit den freien Trägern der stationären Jugendhilfe mögliche Platzkapazitäten ausgelotet. Mit folgendem Ergebnis: Für die derzeit laufende Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen – die Bundesrepublik Deutschland hat zunächst 50 Personen aufgenommen – stehen in Siegen bereits mindestens drei Plätze bereit.

„Die Stadt Siegen dokumentiert damit die weiterhin vorhandene Willkommenskultur und die sozialpolitische und gesellschaftliche Verantwortung der Kommunen“, wirbt Sozialdezernent André Schmidt um die Zustimmung des Rates.

