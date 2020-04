Stadt Hilchenbach: Kanalsanierungsarbeiten der Stadtwerke

(wS/red) Hilchenbach 16.04.2020 | Kanalsanierungsarbeiten der Stadtwerke

Die Stadtwerke Hilchenbach lassen ab dem 20. April 2020 Sanierungsarbeiten von Mischwasserkanälen in Hilchenbach durchführen. Es wird der Mischwasserkanal in der Gillerbergstraße Lützel sowie einzelne Kanalabschnitte im Stadtgebiet aufgrund von Schäden, in geschlossener Bauweise, saniert.

Die Sanierungsarbeiten werden durch die Firma Kan.d.i.s. Kanaltechnologie GmbH aus Schmallenberg durchgeführt. Die grabenlose Sanierung wird ohne Straßensperrung erfolgen. Sollten einzelne Zufahrten betroffen sein, so werden die jeweiligen Anwohner durch die beauftragte Firma informiert.

Für vorbereitende Maßnahmen sowie für den Zeitraum der Sanierung des Kanals im Bereich des Fußweges zwischen der Straße „Im Unteren Marktfeld“ und „Im Oberen Marktfeld“ wird dieser nicht zur Verfügung stehen.

Die Stadtwerke bitten um Verständnis für die Durchführung der notwendigen Arbeiten.

