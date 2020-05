Gemeinde Wilnsdorf hat Feuerwehrgerätehaus erweitert

(wS/red) Wilnsdorf 29.05.2020 | Einsatz in Rinsdorf erfolgreich beendet – Feuerwehrgerätehaus hat modernen Anbau erhalten

Einsatz erfolgreich beendet! An das Feuerwehrgerätehaus Rinsdorf schmiegt sich jetzt eine neue, geräumige Fahrzeughalle an, die genügend Platz bietet für das Löschfahrzeug der Truppe. Und auch im Inneren des Bestandsgebäudes ist eine Menge passiert, im Bereich der alten Fahrzeughalle wurden geschlechtergetrennte Sanitärbereiche, neue Umkleiden und Raum für die sogenannte „Schwarz-Weiß-Trennung“ von Einsatz- und Privatkleidung geschaffen. Fast 420.000 Euro investierte die Kommune in den Umbau des 1992 errichteten Gebäudes, inklusive der Inneneinrichtung und sechs neuen PKW-Stellplätzen im Außenbereich. Damit kann die Gemeinde Wilnsdorf einen weiteren Haken auf ihrer Liste setzen, mit der Schritt für Schritt der Platzmangel in den elf Feuerwehrgerätehäusern beseitigt werden soll.

Fast genau ein Jahr ist es her, als Wilnsdorfs Bürgermeisterin Christa Schuppler, Feuerwehrleiter Christian Rogalski und Einheitsführer Burkhard Hartmann den Rohbau besichtigten. Damals waren die Konturen der neuen Fahrzeughalle schon zu erkennen. Nun trafen sie sich wieder, um – natürlich mit dem nötigen Abstand – die fertigen Räume in Augenschein zu nehmen. Leider erlaubt das Coronavirus zurzeit keine gebührende Einweihungsfeier, „aber die wird definitiv nachgeholt, wenn es wieder erlaubt ist“, verabreden Schuppler, Rogalski und Hartmann.

Doch auch ohne Fest ist die Stimmung in der Löschgruppe sehr gut, berichtet Hartmann. „Die neuen Räume stellen eine enorme Verbesserung für uns dar“, freut sich der Gemeindebrandinspektor, „angefangen von der großen Fahrzeughalle, in der unser Löschfahrzeug optimal stationiert ist, bis hin zu den modernen Umkleide- und Sanitärräumen“. Außerdem kann die Truppe nun einen Schulungsraum ihr Eigen nennen, der bisher mit anderen Nutzern geteilt wurde. „Diesem Wunsch habe ich gern entsprochen, zum einen weil wir genügend Raum hatten, aber auch weil die Löschgruppe ihre tatkräftige Unterstützung beim Umbau zusicherte“, lobt Bürgermeisterin Schuppler die fleißigen Kameraden. In Eigenarbeit renovierten sie den Schulungsraum und gestalteten die angeschlossene Dachterrasse, „mit tollem Ergebnis“, findet Schuppler. Und auch Christian Rogalski hat nur lobende Worte übrig, sowohl für den Anbau als auch für die Rinsdorfer Kameradinnen und Kameraden: „Durch den gelungenen Umbau hat die engagierte Löschgruppe hervorragende, zukunftstragende Rahmenbedingungen, und nichts weniger hat sie verdient“.

Hier stimmt auch Bürgermeisterin Schuppler nochmal ein. „Die Gemeinde Wilnsdorf ist stolz auf ihre Feuerwehr, und wir wollen die bestmöglichen Voraussetzungen für ihre ausgezeichnete Leistung schaffen“, betont sie. Und sie nutzt die Gelegenheit, der Wehrführung und den Kameradinnen und Kameraden für die konstruktive Zusammenarbeit zu danken. „Wir können heute ein tolles Ergebnis präsentieren, und der Weg dorthin hat wirklich Spaß gemacht, weil wir alle an einem Strang gezogen haben“.

Hintergrund

2017 ließ die Gemeinde Wilnsdorf alle elf Feuerwehrgerätehäuser durch das Arbeitsmedizinische Zentrum Siegerland (AMZ) unter die Lupe nehmen. Im Fokus stand die Frage, inwieweit der Platzbedarf der zehn Löschgruppen und des Löschzugs Wilnsdorf gedeckt wird. Denn die räumlichen und technischen Anforderungen haben sich im Laufe der Zeit verändert, die Gebäude hingegen sind im Bestand überwiegend gleichgeblieben. Die letzten großen Baumaßnahmen fanden in den 1980ern und 90ern statt. Damals wurden die vier Gerätehäuser in Flammersbach, Oberdielfen, Obersdorf und Wilgersdorf erweitert, in den anderen sieben Ortsteilen entstanden neue Bauten. Handlungsbedarf wurde 2017 an allen Standorten attestiert. In einigen Feuerwehrgerätehäusern fehlten separate Sanitärbereiche und Umkleiden für Männer und Frauen oder die als „schwarz-weiß-Prinzip“ bezeichnete Trennung von verschmutzter Schutz- und privater Kleidung, in anderen Gebäuden – wie auch dem Feuerwehrgerätehaus Rinsdorf – war nur unzureichend Platz für die immer größer werdenden Fahrzeuge.

Um diese Probleme zu lösen, hatte Bürgermeisterin Christa Schuppler gemeinsam mit der Feuerwehrleitung eine Prioritätenliste erstellt und Ende 2017 der Kommunalpolitik präsentiert. Ganz oben standen Überlegungen zu den Gerätehäusern in Flammersbach, Oberdielfen, Rinsdorf und Wilgersdorf, da diese Gebäude die größten Defizite aufwiesen. Daneben wollten Schuppler und Rogalski aber auch kleinere Platzprobleme in anderen Feuerwehrgerätehäusern nicht ungelöst lassen und schoben – immer in Abstimmung mit den Löschgruppen – zeitgleich mehrere Projekte an.

So konnte Ende 2018 in Niederdielfen schon Vollzug gemeldet werden. Dort war es möglich, den Platzbedarf der Kameraden durch Umbaumaßnahmen innerhalb des Bestandsgebäudes zu decken.

2019 begannen die Bauarbeiten zur Erweiterung der Feuerwehrgerätehäuser Oberdielfen und Rinsdorf, auch Oberdielfen steht kurz vor der Fertigstellung. In Flammersbach und Wilgersdorf hingegen zeichnete sich im vergangenen Jahr ab, dass die Platzfragen nicht einfach mit einem Anbau gelöst werden können. Aber in den Gesprächen mit den Flammersbacher Kameraden brachten diese eine neue Idee auf den Tisch, die Bürgermeisterin und Wehrführung sofort aufgriffen und unterstützten: Weil die Löschgruppen Anzhausen und Flammersbach schon seit einigen Jahren gemeinsam üben und ausrücken, sollen sie nun an einem neuen Standort gemeinsam stationiert werden. Ein Grundstück ist bereits gefunden, die baurechtlichen Grundlagen werden zurzeit geschaffen und Architektenentwürfe für das neue Gebäude gezeichnet. Und auch die Lösung der Wilgersdorfer Probleme wird vorangetrieben. „Mit weiteren Löschgruppen sind wir schon im Gespräch, um auch ihre Gebäude zukunftssicher aufzustellen“, verspricht Bürgermeisterin Schuppler.

Fakten zur Löschgruppe Rinsdorf

• Mitglieder Einsatzabteilung: 22

• Mitglieder Jugendfeuerwehr: 8

• Mitglieder Kinderfeuerwehr „Rinsdorfer Löschzwerge“: 18

• Mitglieder Ehrenabteilung: 9

• Aufgabenschwerpunkte: Brandschutz und kleine technische Hilfeleistungen

• Fahrzeug: MLF (Baujahr 2009)

• Gerätehaus: Baujahr 1992, Erweiterung 1998

