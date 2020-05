Polizei Olpe – Weitere Einbrüche in Vereinsheime

(wS/ots) Olpe 15.05.2020 | Berichte der Kreispolizeibehörde Olpe vom 15.05.2020

Bereich Olpe/ Drolshagen/ Wenden

Weitere Einbrüche in Vereinsheime

Olpe- In der Nacht von Mittwoch (13. Mai) auf Donnerstag (14. Mai) haben sich zwei Einbrüche in Vereinsheime in Olpe ereignet.

Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am Donnerstag versuchten unbekannte Täter in ein Clubhaus in der Straße „Am Kreuzberg“ einzudringen. Dafür probierten sie zunächst, durch die Eingangstür in das Gebäude zu gelangen. Schließlich schlugen sie aber ein Fenster ein und betraten das Vereinsheim durch dieses. Augenscheinlich wurde das Gebäude nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 14 Uhr, in ein weiteres Clubhaus eines Vereines in der Ziegeleistraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen auch hier unbekannte Täter eine Scheibe einer Terrassentür ein. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume. Ob die Täter etwas entwendeten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

In beiden Fällen übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen sowie zu dem Einbruch, der sich in Lütringhausen in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai ereignete, besteht, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

