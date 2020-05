Stadt Bad Berleburg – Freibadsaison eröffnet

(wS/red) Bad Berleburg 27.05.2020 | Freibadsaison eröffnet

Pünktlich zu Pfingsten ist es soweit. Ab heute freut sich das Freibad-Team des Rothaarbads auf viele Gäste.

„Der Besuch im Wellenfreibad soll ein wenig Urlaubsgefühl in der eigenen Stadt ermöglichen“, sagt Bürgermeister Bernd Fuhrmann. „Wir freuen uns vor allem Familien mit Kindern und allen Freibad-Fans nach den letzten Wochen die Möglichkeit geben zu können das Rothaarbad zu nutzen.“ Sein Dank gilt insbesondere den Kolleginnen und Kollegen des Rothaarbad-Teams, die den Start in die Freibadsaison möglich machen.

Zur Einhaltung der geltenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards der CoronavirusPandemie müssen sich die Besucherinnen und Besucher auf einige Änderungen und Einschränkungen einstellen. Beim Betreten des Freibads ist vor allem auf die Einhaltung der Abstandsregeln und nur im Gebäude auf die Nutzung einer Mund-Nasen-Bedeckung zu achten. Der Verleih von Badeschuhen, Handtüchern sowie von Schwimmutensilien ist vorerst leider nicht möglich.



„Nach der Verordnung dürfen aufgrund der großzügigen Liege- und Aufenthaltsflächen bis zu 1.120 Besucher gleichzeitig das Bad nutzen. Um unseren Gästen und auch dem Mitarbeiterteam einen guten und sicheren gemeinsamen Einstieg zu ermöglichen, beginnen wir in den ersten Wochen zunächst mit der Hälfte der Besucherzahl – also zunächst 560 Personen“, so Abteilungsleiter Manuel Spies. „Auch der beliebte Kiosk öffnet ab sofort natürlich unter Einhaltung der notwendigen Regelungen. Sollten die Hygienevorschriften für Hallenbad und Sauna rechtzeitig vorliegen, ist beabsichtigt diese auch am 30. Mai wieder zu öffnen.“

Das Rothaarbad kann zu folgenden Zeiten besucht werden:

Montag bis Samstag: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr Sonn- und Feiertags: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr Frühschwimmen (bei jeder Witterung) Mittwoch: 06.00 Uhr bis 10.00 Uhr

Eintrittspreise:

Kinder: bis 4 Jahre Tageskarte frei! 5 – 16 Jahre: Tageskarte 2,50 € Erwachsene: Tageskarte 3,50 € Frühschwimmen: Erwachsene gemäß Öffnungszeiten 2,50 € Feierabendtarif: Erwachsene (Mo-Fr) 1,5 Std. vor Betriebsschluss 2,50 €

