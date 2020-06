(wS/red) Siegen/Freudenberg 03.06.2020 | A45: Freitagnacht Verkehrsbehinderungen bei Freudenberg Richtung Dortmund

Freudenberg (straßen.nrw). Freitagnacht (5./6.6.) gibt es durch die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm im Bereich der Anschlussstelle Freudenberg in Fahrtrichtung Dortmund Verkehrsbehinderungen. In der Zeit von 18 Uhr bis morgens um 6 Uhr steht dem Verkehr auf der A45 nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Zum anderen wird in der Anschlussstelle die Auffahrt in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Eine Umleitung zur A4-Anschlussstelle Wenden wird einrichtet. Straßen.NRW muss hier in der Auffahrt einen Fahrbahnschaden sanieren und investiert 40.000 Euro aus Bundesmitteln.

