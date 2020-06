BMX-Schnupperkurs im Eiserfelder Skatepark

(wS/red) Siegen-Eiserfeld 15.06.2020 | Abwechslung in Corona-Zeiten – BMX-Schnupperkurs im städtischen Skatepark

Ein Abenteuer auf zwei Rädern erlebte jetzt eine kleine Gruppe sportbegeisterter Jungen, die im Rahmen des Siegener Ferienspaß-Programms am BMX-Schnupperkurs für Anfänger im städtischen Skatepark Goldammerweg in Eiserfeld teilnahmen. Vor Ort wurden alle Teilnehmer mit dem passenden BMX-Rad samt Helm und Schutzausrüstung versorgt – natürlich immer unter Einhaltung der vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln. Dann ging es zusammen mit dem erfahrenen Coach Christopher Schmidt an die ersten Fahrmanöver.

Wichtigstes erstes Lernziel: die Kontrolle über das Rad. Nach nur kurzer Zeit beherrschten die Jungen die verschiedenen Rampentypen und wurden sicherer und mutiger. Der Kurs beinhaltete zusätzlich kleine Tricks, Bike-Techniken und Balanceübungen. Nach drei Stunden waren sich die stolzen BMX-Neulinge einig, dass diese Aktion nach den zahlreichen coronabedingten Einschränkungen eine willkommene Abwechslung war. Die aktuelle Ferienspaß-Broschüre, die fortlaufend aktualisiert wird, ist im Internet auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de/ferienspass zu finden.

