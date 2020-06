Der „Hegering Netphen“ informiert über das Miteinander in der Natur

(wS/red) Netphen 12.06.2020 | Kreis Jägerschaft Siegen-Wittgenstein / Hegering Netphen – Mit Rücksicht die Natur genießen

In Zeiten von Corona ist Spazieren gehen, Fahrrad fahren, Joggen und Mountainbike fahren voll im Trend. Das Wetter ist schön. Viele Menschen nutzen ihre Zeit gerade jetzt für sportliche Aktivitäten in der Natur.

Die Kinderstube der Wildtiere ist zur Zeit reichlich gefüllt. Wer die ausgewiesenen Wege verlässt, sollte sich aber bewusst sein, dass er in die Ruhezonen des Wildes eindringt. Ruhezonen sind für Tiere und Menschen wichtig. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber umfangreiche Regelungen erlassen, die uns ein ungestörtes Miteinander in der Natur ermöglichen erläutert Werner Gräbener vom Hegering Netphen.

Da es u.a. ein generelles Radfahrverbot abseits der Wege gibt, empfiehlt der Hegeringleiter das Rad nur auf den offiziellen Wegen zu nutzen. Hier können Sie Ihren Akku mit gutem Gefühl auftanken, ohne das Wild zu sehr zu beunruhigen. Dabei ist natürlich wichtig, auf andere Erholungssuchende Rücksicht zu nehmen.

Um Störungen des Wildes, aber auch von anderen Erholungssuchenden zu minimieren, sollten ungeachtet der gesetzlichen Regelungen einige Verhaltensregeln selbstverständlich sein. „Dazu gehört unbedingt, dass kein Müll in Wald und Feld hinterlassen wird.

Helfen Sie mit, indem Sie beim nächsten Naturaufenthalt herumliegenden Unrat einsammeln und fachgerecht entsorgen. Durch Vermeidung von unnötigem Lärm und Unterlassen von Fotografieren und Filmen von Tieren werde ebenfalls die heimische Flora geschützt. Mit Rücksicht die Natur genießen ist nicht schwer. Der respektvolle Umgang ist der Schlüssel.“

Wer die Natur genießen will, muss Rücksicht nehmen.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier