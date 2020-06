Polizei Olpe: 21-Jähriger stürzt bei Unfall+Brand in Wohnhaus+Unfall unter Drogen+Wohnungseinbruch in Olpe

(wS/ots) Olpe 08.06.2020 | Berichte der Kreispolizeibehörde Olpe vom 08.06.2020

Bereich Olpe/ Wenden/ Drolshagen

21-Jähriger stürzt bei Unfall

Olpe– Bei einem Alleinunfall am Sonntag (7. Juni) gegen 10.30 auf der L563 in Sondern ist ein 21-jähriger Rollerfahrer verletzt worden. Dieser befuhr die Straße von Olpe-Rhode kommend in Richtung Talbrücke Sondern. Nach den bisherigen Ermittlungen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in die angrenzende Böschung. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand geringer Sachschaden.

Unfall unter Drogeneinfluss

Wenden– Ein weiterer Alleinunfall hat sich bereits am Freitag (5. Juni) gegen 18.30 Uhr auf der L714 in Richtung Wenden ereignet. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße aus Altenhof kommend. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam er infolge von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen nach links von der Fahrbahn ab und geriet in die dortige Böschung, wo er einen kleinen Baum touchierte. Zunächst schleppte den Wagen ein Bekannter ab. Er meldete den Unfall nicht. Zufälligerweise wurde aber das Kennzeichen des Verunfallten im Rahmen einer Streifenfahrt aufgefunden. Bei Halterermittlungen trafen die Beamten den Fahrer an der Meldeadresse an. Er saß noch in dem stark beschädigten Pkw. Bei der Befragung erhielten die Beamten den Eindruck, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv auf Cannabis und Amphetamin aus. Zur Blutprobenentnahme brachten ihn die Beamten auf die Polizeiwache. Sie stellten zudem den Führerschein sicher. Der Fahrer verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Brand in einem Wohnhaus

Wenden– Feuerwehr und Polizei wurden am Samstag gegen 18:55 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus in der Düringerstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese eine starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss des Hauses fest. Zu diesem Zeitpunkt waren drei zuvor in der Wohnung anwesende Kinder bereits in Sicherheit.

Nach ersten Erkenntnissen war der Brand, der nach ca. einer Stunde durch die Feuerwehrkräfte gelöscht werden konnte, im Bereich des Balkons ausgebrochen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, sie stellten den Brandort sicher.

Am Montag suchte ein Brandermittler der Kriminalpolizei die Örtlichkeit erneut auf. Bestätigt wurde der Brandausgangsbereich. Zur abschließenden Ursachen-feststellung wird in den nächsten Tagen noch ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Wohnungseinbruch in Olpe – Täter entwenden Bargeld

Olpe– Unbekannte Täter haben sich in dem Zeitraum von Samstag (6. Juni, 18.30 Uhr) bis Sonntag (7. Juni, 3 Uhr) Zugang zu einer Wohnung in der Brabeckstraße in Olpe verschafft. Die Wohnung wurde zum Teil durchwühlt. Die Täter erbeuteten Bargeld. Wie diese in die Wohnung gelangten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Bereich Lennestadt/ Kirchhundem

13- Jähriger fährt mit Rad gegen Holzmasten

Lennestadt– Am Sonntagabend stellte eine Streifenwagenbesatzung gegen 18.45 Uhr eine verletzte Person fest. Diese war kurze Zeit zuvor mit einem E-Bike die Grubenstraße auf dem Gehweg bergauf und offensichtlich gegen einen Lichtmasten gefahren. Dabei verletzte sich der 13-jährige Fahrer schwer und wurde mit einem Krankenwagen nach Siegen gebracht. Angaben zu dem entstandenen Sachschaden liegen nicht vor.

Bereich Attendorn/ Lennestadt

Unbekannte beschädigen Weihnachtsbäume

Attendorn– Auf dem Jäckelchen in Attendorn haben derzeit unbekannte Täter von Dienstag (2. Juni, 12 Uhr) bis heute Morgen (8. Juni, 8 Uhr) Bäume auf einem fünf Hektar großen Anbaustück beschädigt. Bei rund 3000 Weihnachtsbäumen wurden die Spitzen abgeschnitten. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

