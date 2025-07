Heute geht es los: 11. und 12. Juli: Nacht der 1000 Lichter in Siegen

Die festliche Illumination erstreckt sich in diesem Jahr von der Terrassenanlage am Siegufer und dem Herrengarten über die Oberstadtbrücke durch die Kölner Straße bis hinauf zum Markt und Kornmarkt.

Das Festareal lädt von 19.00 bis zirka 0.30 Uhr zum Bummeln, Genießen und Entspannen ein. Am Siegufer erwartet Besucherinnen und Besucher eine ganz besondere und Lichtinstallation mit Spezialeffekten. Nebenan im Herrengarten geht es mit leckeren Snacks und Getränken, tollen Lichteffekten und einer kleinen Bühne mit DJ und chilliger Lounge-Musik weiter.

Hunderte Lichtertüten säumen den Weg von der neuen Oberstadtbrücke durch die Kölner Straße hinauf in die Oberstadt. Am Markt und Kornmarkt am Rathaus stehen große Feuertonnen zum Stockbrot backen. Atmosphärische Live-Musik und Verzehr- und Getränkestände laden zum Verweilen ein. Auch die umliegenden Gebäude werden passend illuminiert und schillernde Walking-Acts ziehen über das Festgelände und machen das magische Erlebnis komplett.

Sponsoren: Westenergie und Sparkasse Siegen.