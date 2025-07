Afrikanische Schweinepest: Hinweisschilder an Wanderparkplätzen

(wS/hi) Hilchenbach 11.07.2025 | An allen Wanderparkplätzen im Hilchenbacher Stadtgebiet werden ab sofort Hinweisschilder angebracht, die zur afrikanischen Schweinepest informieren.

Spaziergängerinnen und Spaziergänger werden dazu aufgerufen, die Wald- und Wanderwege nicht zu verlassen und Hunde an der Leine zu führen. Lebensmittel und Speiseabfälle sollen in Abfalleimern mit Abdeckung entsorgt oder im besten Fall mit nach Hause genommen werden. Wer ein totes Wildschwein findet, meldet den Fund unter Angabe des Standortes beim Veterinäramt des Kreises Siegen-Wittgenstein unter der Telefonnummer 0271/333-1120 oder per E-Mail an wildschweinfund@siegen-wittgenstein.de.

