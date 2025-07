Polizisten wollen Streit schlichten – es endet mit Beleidigungen und einem verletzten Beamten

(wS/ots) Siegen 11.07.2025 | Am gestrigen Donnerstagabend eskalierte eine Streitschlichtung in der Siegener Innenstadt. Eine Polizeistreife war gegen 23:20 Uhr zu Fuß in der Innenstadt unterwegs. Durch Passanten wurde man auf einen Streit zwischen mehreren Personen im Bereich Siegbrücke aufmerksam gemacht. Die Einsatzkräfte konnten schon beim Näherkommen erkennen, dass sich mehrere Beteiligte lautstark stritten. Um schlichtend einzugreifen und mögliche Straftaten der zum Teil augenscheinlich angetrunkenen Personen zu unterbinden, wollte man Kontakt zu der Gruppe aufnehmen.

Dies versuchte ein 47-jähriger Mann zu verhindern, der die Beamten nicht zu der Gruppe gehen lassen wollte. Dabei stieß er einen 23-jährigen Polizisten weg, als dieser an ihm vorbeigehen wollte. Es folgten weitere heftige Stöße durch den Mann. Als er aufgrund der zunehmenden Aggression gefesselt werden sollte, setzte sich der 47-Jährige zur Wehr. Letztlich mussten die Beamten Reizgas einsetzen.

Anschließend beruhigte sich der Mann. Die Personenkontrollen und die Klärung des Sachverhaltes konnten im Anschluss ungehindert erfolgen.

Durch die Stöße erlitt der 23-jährige Beamte eine Verletzung. Er musste ärztlich behandelt werden und war nicht mehr dienstfähig. Den 47-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs gegen die Polizeibeamten.

Während des Einsatzes kam ein weiterer 37-jähriger Mann als Unbeteiligter hinzu.

Er beschimpfte lautstark die Einsatzkräfte als Scheiß-Nazis. Weiterhin rief er, dass man „euch abstechen muss, Mannheim war super“. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, hatte der 37-Jährige kurz zuvor bereits im Bereich des Siegener Bahnhofs herumgepöbelt. Die Bundespolizei fertigte hierzu zwei Strafanzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung. Außerdem hatte man dem alkoholisierten Mann eine Ingewahrsamnahme angedroht. Diese erfolgte nun durch die Siegener Ordnungshüter im Anschluss des Einsatzes. Der 37-Jährige konnte seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen. Zudem gab es eine weitere Anzeige wegen der Äußerungen.