Ein Jahr Föschber Flohmarkt: Jubiläumsmarkt mit Kinderflohmarkt am 20. Juni in Niederfischbach

(wS/jr) Niederfischbach 12.06.2026 | Der Föschber Flohmarkt feiert seinen ersten Geburtstag und lädt am Samstag, 20. Juni 2026, von 08:00 bis 14:00 Uhr zum großen Sommerflohmarkt ein. Der Parkplatz vor der Turnhalle Fischbacherhütte an der Konrad-Adenauer-Straße 15 verwandelt sich dabei in ein buntes Paradies für Schnäppchenjäger und Trödelfreunde aller Altersgruppen. Der Eintritt ist frei.

Zahlreiche Verkaufsstände bieten ein breites Angebot: von Kleidung und Büchern über CDs und Spielzeug bis hin zu Sammlerschätzen. Besonders beliebt ist die eigene Kinderflohmarkt-Ecke, in der junge Händler bis 13 Jahre ihre eigenen Spielsachen und Schätze anbieten. Für das leibliche Wohl sorgen die „Flecker Wunscherfüller“ mit frischen Waffeln – der Erlös kommt ihren Herzensprojekten zugute.

Besucher werden gebeten, die Parkplätze in der Industriestraße sowie die Parkflächen der Märkte Penny und Netto oder den Wanderparkplatz zu nutzen. Die Hauptstraße und die Buswende müssen zwingend für Rettungskräfte freigehalten werden.

Präsentiert wird der Markt von der Wochenschau Niederfischbach.

📋 Auf einen Blick

🗓 Termin: Samstag, 20. Juni 2026, 08:00–14:00 Uhr

📍 Ort: Turnhalle Fischbacherhütte, Konrad-Adenauer-Straße 15, Niederfischbach

🎪 Highlight: Kinderflohmarkt-Ecke für junge Händler bis 13 Jahre

🧇 Für den guten Zweck: Waffeln der „Flecker Wunscherfüller“

🎂 Besonderes: 1. Geburtstag des Föschber Flohmarkts

🚗 Parken: Industriestraße, Penny/Netto oder Wanderparkplatz

🎟 Eintritt: Frei