Einsteigen, bitte! Kleine Loks und große Freude in Kreuztal-Littfeld

(wS/red) Kreuztal-Littfeld 12.06.2026 | Die Eisenbahnfreunde Littfetal e.V. laden am Sonntag, 14. Juni 2026, von 11:00 bis 17:00 Uhr zu ihrem nächsten Fahrtag auf das Vereinsgelände in Kreuztal-Littfeld ein. Dann rollen wieder die Züge der Garteneisenbahn durch den Hauberg – und Groß und Klein dürfen mitfahren. Der Eintritt ist frei, auch die Mitfahrt auf der Gartenbahn ist kostenlos.

Das Vereinsgelände liegt unmittelbar neben dem Bahnhof Littfeld. Damit ist eine, wie der Verein augenzwinkernd betont, „stilechte“ Anreise mit der „richtigen“ Bahn möglich. Wer mit dem Zug kommt, hat es also nur wenige Schritte bis zu den kleinen Loks.

Eine Besonderheit des Geländes ist der umgebende Hauberg: Die Bäume bilden ein natürliches Dach, sodass auch bei starker Sonneneinstrahlung der größte Teil des Geländes nicht in der prallen Sonne liegt. So entsteht ein angenehmes Klima und eine ganz besondere Atmosphäre zwischen Wald und Schienen.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Angeboten werden Getränke, Würstchen und Waffeln. Auch die H0- und N-Modelleisenbahnanlage im Bahnhof ist wieder in Betrieb und kann besichtigt werden.

Besonders freut sich der Verein über Gäste, die mit eigenen Fahrzeugen auf der Anlage mitfahren möchten.

Die Eisenbahnfreunde Littfetal e.V. widmen sich der realen Bahn ebenso wie Modellbahnen in verschiedenen Spurweiten und dem Betrieb der Gartenbahn im Außengelände. Der Verein zählt 58 Mitglieder sowie eine eigene Jugendgruppe und ist Mitglied im MOBA Deutschland. Mehrmals im Jahr veranstalten die Eisenbahnfreunde ihre beliebten Fahrtage.

📋 Auf einen Blick

🗓 Termin: Sonntag, 14. Juni 2026, 11:00–17:00 Uhr

📍 Ort: Vereinsgelände der Eisenbahnfreunde Littfetal, direkt neben dem Bahnhof Littfeld, Kreuztal-Littfeld

🚂 Programm: Mitfahrt auf der Garteneisenbahn, H0- und N-Modellbahnanlage im Bahnhof

🌳 Besonderheit: Beschattetes Gelände im Hauberg – angenehmes Klima auch bei Sonne

🌭 Verpflegung: Getränke, Würstchen und Waffeln

🎟 Eintritt: Frei – auch die Mitfahrt ist kostenlos

🌐 Info: www.ef-littfetal.de

Fahrtag der Garteneisenbahn bei den Eisenbahnfreunden Littfetal e.V. | Fotos: Eisenbahnfreunde Littfetal e.V.