Fünf Tage Ausnahmezustand: Schützenverein Brauersdorf feiert Mammut-Schützenfest

(wS/hgm) Netphen 12.06.2026 | Mammut-Schützenfest: Schützenverein Brauersdorf feierte fünf Tage lang

Ein Schützenfest, das gleich fünf Tage dauert, gibt es in unserer Region und auch sonst wo eigentlich nur selten. Doch dass so etwas möglich ist, wenn die Vereins-Infrastruktur und Motivation der Mitglieder stimmen, stellt schon seit langer Zeit der Schützenverein „Zur Sandhelle“ Brauersdorf unter Beweis. Er nutzt dazu quasi als Brückentag den gesetzlichen Feiertag Fronleichnam.

An diesem Tag nämlich begann der Verein am frühen Nachmittag das Vogelschießen. Zuvor erfolgte am Ehrenmal die Kranzniederlegung – was bei den meisten Schützenvereinen üblich ist. Anschließend begann unter Begleitung des Spielmannszuges „St. Josef“ am Schützenplatz unterhalb des Talsperren-Dammes (dort war auch das Festzelt aufgebaut), das Vogelschießen. Zwar spielte das zurzeit schmuddelige und feuchte Wetter nicht immer mit, doch es waren genügend Unterstandsmöglichkeiten vorhanden. Für ausreichendes Essen und Trinken sorgte die Feuerwehr Netphen, und nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden, Thomas Werthenbach, ging es voll zur Sache.

Die Ehrenschüsse gaben die amtierende Königin Sina Röder, der amtierende Kaiser Peter Groos, das älteste (Ehren)-Mitglied Hans Kölsch sowie die Ortsbürgermeisterin Jessica Bender und der neue Bürgermeister der Stadt Netphen, Marco Müller, ab.

Knüppelkönig wurde mit dem 257. Wurf Lian Beier; Schülerkönig(in) mit dem 263. Schuss Klara Basil.

Den Titel der Jugendkönig(in) holte sich mit dem 352 (!). Schuss Neele Ehrlicher. Die Krone ging mit dem 7. Schuss ebenfalls an Neele Ehrlicher. Das Zepter fiel mit dem 40. Schuss an Franziszek Koziorowski, der Apfel mit dem 78. Schuss an Nina Hesselbach.

Jedermann-König wurde mit dem 345. Schuss Stefan Marburger, der übrigens einen besonderen Preis erhielt.

Mit etwas weniger Munition kam man beim eigentlichen Königsschießen aus. Den Vogel „erledigte“ mit dem 101. Schuss Pascal Beier und machte somit seine Gemahlin Nora Beier zur Königin.

Die Krone eroberte sich gleich mit dem 7. Schuss Kevin Woitaschik, das Zepter mit dem 41. Schuss Julius Egge, und der Apfel ging mit dem 42. Schuss an Marco Egger.

Das Vogelschießen war sozusagen „der erste Streich“, doch der zweite ließ nicht lange auf sich warten. Bereits um 16 Uhr ging es am folgenden Freitag mit der „Day Party“ los: Sommer, Strand und Sonne! Es gab eiskalte Spezialdrinks wie den fruchtigen Maperol und den erfrischenden Frozen Lillet. Auch an die Kids hatte man gedacht: Mit dem besonderen „Special-Slush“ kam die ganze Familie auf ihre Kosten.

Der „dritte Streich“ schließlich war am Samstag der Partyabend mit der Band „Hit Mix“ – eine Nacht voller Stimmung, Live-Musik und besten Party-Hits! Energiegeladener Sound, Partyrock sowie die größten Hits der 80er, 90er und auch aktuelle Charts brachten das Festzelt zum Krachen.

Was wäre ein Schützenfest ohne einen Festzug! Unter flotter Marschmusik der Musikkapelle Irmgarteichen sowie dem Spielmannszug „St. Joseph“ Dreis-Tiefenbach marschierte man mit den Schützen und Majestäten der Nachbarvereine durch die Hanglagen des Ortes. Der gemütliche Ausklang erfolgte im Festzelt zu den Klängen der Musikkapelle Irmgarteichen.

Kaum ein Fest ohne Ehrungen, die am selbigen Sonntag im Festzelt erfolgten:

Für 25 Jahre: Martin Geppert und Lars Werthenbach

Für 50 Jahre: Matthias Wagener, Michael Kühn und Hartmut Otto.

Stolze 70 (!) Jahre ist Bruno Schmidt Mitglied bei den Brauersdorfer Schützen.

Eine Vereinsauszeichnung für besondere Verdienste erhielt Marcel Debus.

Die goldene Verdienstnadel des WSB (Westfälischer Schützenbund) konnte Andreas Werthenbach in Empfang nehmen.

Das Ehrenzeichen in Silber des WSB wurde Daniel Werthenbach zugesprochen.

Erst am vergangenen Montag ging das Mammut-Schützenfest zu Ende – nämlich nach dem Frühschoppen mit einem deftigen Erbsensuppen-Essen. Fakt ist, dass das Fest Alt und Jung großen Spaß gemacht und viel Freude bereitet hat!

Text und Fotos: Hans-Gerhard Maiwald