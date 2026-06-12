Großaufgebot bei McDonald’s: Alarm nach Reizgas-Vorfall auf Toilette

(wS/red) Siegen 12.06.2026 | Am Freitagabend gegen 19:53 Uhr kam es zu einem größeren Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei an der Birlenbacher Straße. Unter dem Einsatzstichwort „ABC-Gas – Gas innerhalb Gebäude“ wurden zahlreiche Einsatzkräfte zu der dortigen McDonald’s-Filiale alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte wurde die sofortige Räumung des Schnellrestaurants veranlasst.

Mutmaßliche Reizgas-Attacke auf der Toilette Nach ersten Feststellungen im Inneren des Objekts konnte glücklicherweise ein technischer Defekt oder der Austritt von Gas ausgeschlossen werden. Stattdessen stellte sich heraus, dass auf der Toilette des Restaurants mutmaßlich Reizgas versprüht worden war. Ein konkreter Tatverdächtiger konnte im Rahmen des Einsatzes vor Ort jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei hat umgehend die genauen Ermittlungen zur Ursache und zum Verursacher aufgenommen.

Aufgrund des massiven Aufgebots an Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen im unmittelbaren Umfeld des Restaurants kam es auf der Birlenbacher Straße zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Eine Person ins Krankenhaus transportiert Vor Ort gingen die Einsatzkräfte anfänglich von bis zu 14 betroffenen Personen aus, die mit dem Reizgas in Kontakt gekommen sein könnten. Nach einer Sichtung durch die medizinischen Kräfte wurden drei Personen vom Rettungsdienst näher untersucht. Eine Person musste letztendlich nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus transportiert werden.

Zahlreiche Einheiten im Einsatz Das Aufgebot der Rettungskräfte war immens: Neben dem örtlich zuständigen Löschzug Geisweid war auch die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Siegen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen (RTW) sowie einem Notarzt vertreten. Zur Koordinierung der medizinischen Versorgung wurden zudem der Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL) an die Birlenbacher Straße entsandt. Die Polizei war ebenfalls mit mehreren Kräften vor Ort.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de