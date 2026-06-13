Benefizspiel für Kinder- und Jugendhospiz Balthasar: Siegerlandauswahl trifft auf Eckmannshäuser Allstars

(wS/sv) Netphen 13.06.2026 | Fußballcamp, Benefizspiel und Sommerabend für Jung und Alt – am 4. und 5. Juli 2026 verwandelt sich die Waldhang-Arena Eckmannshausen zwei Tage lang in einen Treffpunkt für Fußball, Gemeinschaft und soziales Engagement.

Der SV Eckmannshausen richtet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal sein Jugendwochenende aus – und das in gewohnt großem Rahmen. Im Mittelpunkt steht ein zweitägiges Fußballcamp mit über 60 Kindern und Jugendlichen aus dem gesamten Kreisgebiet. Die Teilnehmer kommen dabei nicht nur aus den eigenen Reihen des Vereins, sondern auch aus zahlreichen weiteren Vereinen der Region.

Samstag: Rahmenprogramm ab 17:30 Uhr

Bereits am Samstag, 4. Juli, öffnet der SV Eckmannshausen ab 17:30 Uhr sein Vereinsgelände für alle Interessierten. Geplant sind unter anderem Fußball- und Fußballdart-Aktionen sowie ein aufblasbarer Hindernisparcours. Abgerundet wird der Abend durch Musik, Essen und Getränken bei einem gemütlichen Sommerabend – ein Programm, das sich ausdrücklich an Familien, Freunde und Besucher aus der gesamten Umgebung richtet, nicht nur an die Campteilnehmer.

Sonntag: Benefizspiel für Hospiz Balthasar in Olpe

Der besondere Höhepunkt des Wochenendes folgt am Sonntag, 5. Juli, ab 15:30 Uhr: Dann tritt die Siegerlandauswahl gegen die Eckmannshäuser Allstars an. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe zugute.

Tom Glodek, Jugendgeschäftsführer des SV Eckmannshausen, freut sich auf das Wochenende:

„Wir freuen uns als Verein sehr, das Jugendwochenende mittlerweile schon zum vierten Mal ausrichten zu können. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir in diesem Jahr zusätzlich das Benefizspiel auf die Beine stellen konnten. Ein großer Dank gilt dabei auch der Siegerlandauswahl, die sich sofort bereit erklärt hat, dieses Projekt zu unterstützen. Gemeinsam möchten wir nicht nur ein tolles Fußballwochenende veranstalten, sondern auch einen Beitrag leisten, um Kindern und Familien zu helfen, denen es nicht so gut geht wie vielen von uns.“

📋 Auf einen Blick

📅 Samstag, 4. Juli 2026

17:30 Uhr – Rahmenprogramm: Fußball-Aktionen, Fußballdart, Hindernisparcours, Musik, Essen & Getränke

📅 Sonntag, 5. Juli 2026

15:30 Uhr – Benefizspiel: Siegerlandauswahl vs. Eckmannshäuser Allstars

📍 Waldhang-Arena Eckmannshausen

💛 Erlös zugunsten: Kinder- und Jugendhospiz Balthasar, Olpe