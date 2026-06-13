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Die Wilde 13: Judofreunde Siegen feiern erste Gürtelprüfung der Mini-Gruppe

13. Juni 2026511
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(wS/jf) Siegen 13.06.2026 Am Samstag, 7. Februar 2026, war es soweit: 13 kleine Judoka im Alter von fünf bis sechs Jahren stellten sich der Prüfung zum Weißgelbgurt (8. Kyu-Grad) – und alle bestanden mit Erfolg.

Bis es so weit war, hatten die jungen Sportlerinnen und Sportler fleißig geübt. Halten, fallen, werfen, der Begrüßungsritual und das STOP-Signal „Maitta“ – all das musste nicht nur gelernt, sondern am Prüfungstag vor den Trainern vorgeführt werden. Und das gelang allen 13 Kindern beieindruckend sicher.

Die beiden Trainer der Mini-Gruppe, Julian Peter und Bernd Stausberg, zeigten sich sichtlich begeistert von der Leistung ihrer Schützlinge. Als es schließlich ans Verteilen der Urkunden und der begehrten weiß-gelben Judogürtel ging, war die Freude bei den Kindern riesig.

Die Prüfung zum Weißgelbgurt (8. Kyu-Grad) haben bestanden:

Erik Albert Schiemann, Dalia und Athos Aliyev, Luis Stauf, Timofy und Stefania Shumeiko, Luk Kostic, Oskar Wege, Noah Künzel, Maxim Geist, Matteo Keßler, Luca Saponaro und Max Langer.

Foto: Judofreunde Siegen-Lindenberg

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