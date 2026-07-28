Siegen-Festival-Chor sucht Sängerinnen und Sänger für großes Jubiläumskonzert in der Siegerlandhalle

(wS/cp) Siegen – Mudersbach 28.07.2026 | Ein großes musikalisches Projekt wirft seine Schatten voraus: Das Siegener Blasorchester feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen und plant dazu ein Festkonzert im Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle. Dirigent Daniel Ridder, einer der etabliertesten deutschen Ensemble-Leiter und weltweit bekannter Tubist und Dozent, hat dafür ein festliches Programm zusammengestellt, das auch Titel für Chor und Orchester beinhaltet. Unter anderem sollen Welthits wie „Conquest of Paradise“ von Vangelis, „Music“ von John Miles oder „Hymn to the Fallen“ von John Williams zum Vortrag kommen. Dazu wird nun der „Siegen-Festival-Chor“ gegründet, der motivierte Sängerinnen und Sänger zur Mitwirkung sucht.

wirSiegen kompakt – Siegen-Festival-Chor: Der Info-Abend findet am Dienstag, 18. August, um 18 Uhr im Pfarrheim St. Matthias in Mudersbach-Niederschelderhütte, Am Wald 8, statt. Die Proben sind danach immer dienstags von 17:45 bis 19:15 Uhr am gleichen Ort. Für Männerstimmen wird ab dem 25. August zusätzlich dienstags ab 20 Uhr in Niederfischbach eine weitere Probe angeboten. Die Aufführung findet am Sonntag, 8. November, um 16 Uhr im Leonhard-Gläser-Saal der Siegerlandhalle Siegen statt. Kontakt: Matthias Merzhäuser, Tel. 0171 42 336 21 oder Mail an MM@Merzi.de.

Beim Informationsabend haben Interessierte die Möglichkeit, erste Eindrücke der Musik kennenzulernen. Chorleiter Matthias Merzhäuser, der mit seinem Ensemble „Schöne Töne“ musikalisch federführend in der Vorbereitung und Einstudierung sein wird, stellt die Titel in Teilen vor und gibt einen Einblick in seine Art der Chorleitung.

Im Laufe des Projekts stoßen weitere Chöre unter der Leitung von Matthias Merzhäuser hinzu. Die Organisatoren hoffen, zur Aufführung einen großen und stattlichen Chor auf die Beine zu stellen, der gemeinsam mit dem 50-köpfigen Siegener Blasorchester eine eindrucksvolle Darbietung im Gläsersaal bieten wird. Die Gesamtleitung und das Konzert-Dirigat liegen in den Händen von Daniel Ridder. Für alle Mitwirkenden ist eine verpflichtende Generalprobe am Samstag, 7. November, ab 14 Uhr vorgesehen.

Chorleiter Matthias Merzhäuser übernimmt die Einstudierung des Siegen-Festival-Chors.

Daniel Ridder, Dirigent des Siegener Blasorchesters, hat die Gesamtleitung und das Konzert-Dirigat für das Jubiläumskonzert inne.