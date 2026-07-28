CDU Erndtebrück kämpft gegen lange Wartezeiten an Bahnübergängen

(wS/cdu) Erndtebrück 28.07.2026 | . Es ist ein Problem, das jeder Erndtebrücker und jeder Berufspendler kennt: die langen Wartezeiten an den Bahnübergängen Grimbach- und Hachenbergstraße. Selbst Rettungskräfte müssen an den geschlossenen Schranken kapitulieren. Die CDU Erndtebrück hat sich daher an die Deutsche Bahn gewandt und die Problematik angesprochen.

Die DB zeigte sich an einer Problemlösung interessiert. Am 22. Juli fand ein Vor-Ort-Termin mit Ratsmitgliedern der CDU Erndtebrück, Vertretern der Gemeinde Erndtebrück, dem Bürgermeister sowie Vertretern der Deutschen Bahn AG statt. Dort erläuterte die Bahn die technischen Hintergründe: Die Schließung der Schrankenanlagen erfolgt über Kontaktschleifen, die an den Schienen angebracht sind. Sobald ein Zug diese überfährt, werden die Schranken automatisch geschlossen.

Im Rahmen des Termins wurden verschiedene Möglichkeiten erörtert, wie die Schließzeiten verringert werden können. So wurde unter anderem angeregt, die Kontaktschleifen zu versetzen oder die eine lange Schließzeit durch zwei kürzere Schließzeiten zu ersetzen, sodass es zu weniger Rückstauungen in der Ortsmitte kommt.

Die Vertreter der Deutschen Bahn zeigten sich nach Angaben der CDU sehr lösungsorientiert. Aus Sicht der Bahn sei allerdings die hohe Anzahl von unbeschrankten Bahnübergängen im Bereich Ederfeld problematisch. Auch hierzu wurden Vorschläge unterbreitet.

Die Deutsche Bahn sagte zu, die Vorschläge zu prüfen und zeitnah eine Rückmeldung zu geben. Aus Sicht der CDU Erndtebrück besteht Hoffnung, dass das Problem behoben werden kann.