Mitsingen beim Dorfjubiläum: Kirchenchor Brachbach startet Chorprojekt zu 555 Jahre Brachbach

(wS/cp) Brachbach 28.07.2026 | Brachbach feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: 555 Jahre Ortsgründung. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Jubiläum fünf Jahre nach dem eigentlichen Termin gefeiert – „dafür umso größer“, so die Organisatoren. Für die musikalische Gestaltung des Festwochenendes sucht der Kirchenchor St. Cäcilia 1874 Brachbach nun interessierte Sängerinnen und Sänger für ein vierwöchiges Chorprojekt.

wirSiegen kompakt – Chorprojekt 555 Jahre Brachbach: Der Info-Abend und die erste Chorprobe finden am Montag, 17. August, um 18:15 Uhr im Pfarrheim in Brachbach, Am Bähnchen 8, 57555 Brachbach, statt. Die weiteren Proben sind immer montags im Pfarrheim. Der Projektabschluss und die Aufführung sind am Freitag, 18. September, um 17:30 Uhr beim Ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Die Mitwirkung am Kurzprojekt ist kostenlos. Weitere Informationen bei Matthias Merzhäuser unter Tel. 0171 42 336 21 oder per Mail an MM@Merzi.de.

Das vollgepackte Festwochenende beginnt am Freitag, 18. September, um 17:30 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst im Festzelt, bevor der Kommers und Heimatabend die Feierlichkeiten am Abend fortsetzen. Zur musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes ist der Kirchenchor Cäcilia eingeladen und möchte interessierten Sängerinnen und Sängern die Chance geben, bei diesem einmaligen Auftritt mitzuwirken.

Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Die musikalische Leitung hat Matthias Merzhäuser, langjähriger Chorleiter unterschiedlicher Chöre, der ein interessantes musikalisches Programm für den besonderen Auftritt zusammenstellen wird. Vorkenntnisse oder eine Mitgliedschaft im Kirchenchor sind nicht erforderlich.

Der Kirchenchor St. Cäcilia 1874 Brachbach sucht Sängerinnen und Sänger für ein vierwöchiges Chorprojekt anlässlich des Dorfjubiläums „555 Jahre Brachbach“.