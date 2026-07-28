Gehweg-Neubau am Stift-Keppel-Weg: Zweiwöchige Vollsperrung in Allenbach

(wS/hi) Hilchenbach 28.07.2026 | Der Stift-Keppel-Weg in Allenbach muss ab der kommenden Woche voll gesperrt werden. Wie die Stadt Hilchenbach auf Grundlage einer Mitteilung des zuständigen Bauunternehmens mitteilt, wird die Straße von Montag, 3. August, bis Freitag, 14. August, für den Verkehr nicht passierbar sein.

Grund für die Sperrung ist der Bau eines neuen Gehwegs, der halbseitig in der Straße angelegt wird. Die Sperrung betrifft eine Strecke von etwa 50 Metern ab der Einmündung Wittgensteiner Straße über die Brücke bis zur b-school.

Trotz der Vollsperrung bleibt das Gebiet rund um das Gymnasium Stift Keppel für Anliegerinnen und Anlieger erreichbar. Für die Dauer der Bauarbeiten wird die Einbahnstraßenregelung über die Zufahrt der Lindenstraße aufgehoben, sodass eine alternative Zufahrt gewährleistet ist.