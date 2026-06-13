Generationenwechsel beim Förderverein Feuerwehr Wilgersdorf: Emmerink und Hartmann übernehmen das Ruder

(wS/tw) Wilnsdorf 13.06.2026 | Die Freunde und Förderer der Feuerwehr Wilgersdorf haben bei ihrer Jahreshauptversammlung ein neues Führungs-Vorstandsduo gewählt. Nachdem der bisherige Vorstandvorsitzende Thorsten Wroben und dessen Stellvertreter Bernd Kühn nach stolzer 23-jähriger Amtszeit frühzeitig mitgeteilt hatten, dass sie für eine neuerliche Amtsperiode nicht zur Verfügung stehen würden, stellten die Mitglieder jetzt im örtlichen Feuerwehrgerätehaus die Weichen für die Zukunft des bereits 1997 gegründeten Fördervereins.

Neuer 1. Vorsitzender ist Dennis Emmerink, als Stellvertreter fungiert ab sofort Nils Hartmann, der zugleich stellvertretender Einheitsführer ist.

Im Jahr des 100. Geburtstages (Festprogramm vom 3. bis 5. Juli an der Grundschule Wilgersdorf) der Löscheinheit Wilgersdorf bedankten sich Wroben und Kühn für die langjährige sehr gute Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandsteams, die großzügige Unterstützung der Mitglieder sowie der Spender und Spenderinnen und die effektive Kommunikation mit der Löscheinheit, hinsichtlich verschiedenster Beschaffungswünsche und zahlreicher Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. Zudem wünschten sie der neuen Führungsriege allseits viel Erfolg bei deren Wirken.

von links nach rechts: Thorsten Wroben (bisheriger Vorstandsvorsitzender), Dennis Emmerink (neuer Vorstandsvorsitzender), Nils Hartmann (neuer 2. Vorsitzender) und Bernd Kühn (bisheriger 2. Vorsitzender). Foto: Förderverein Feuerwehr Wilgersdorf