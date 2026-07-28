Dorfladen Wingeshausen feiert zweijähriges Bestehen mit großer Geburtstagsfeier

(wS/bb) Bad Berleburg 28.07.2026 | Ein Projekt mit Mehrwert und wichtigen Akzenten in der Dorfgemeinschaft: Der Dorfladen Wingeshausen feiert sein zweijähriges Bestehen. Gemeinsam mit dem Mitarbeiter-Team, der Mannschaft hinter dem Projekt und der Bevölkerung wird der zweite Geburtstag am kommenden Samstag, 1. August, gebührend gefeiert.

Die Geburtstagsfeier findet im und am Dorfladen in Wingeshausen statt. Ab 13 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich willkommen, gemeinsam auf zwei erfolgreiche Jahre anzustoßen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt – die Gäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Angebot freuen.

Der Dorfladen hat sich in den vergangenen zwei Jahren als fester Bestandteil des Dorflebens in Wingeshausen etabliert. Als Nahversorger und Treffpunkt zugleich leistet er einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft vor Ort. Das Motto der Macher hinter dem Projekt bringt es auf den Punkt: „Schön, dass es uns gibt!“ Die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher: „Kommt vorbei – wir freuen uns auf euch!“

Alte Landstraße – 57319 Bad Berleburg

Der Dorfladen Wingeshausen feiert am 1. August seinen zweiten Geburtstag und lädt ab 13 Uhr zur Geburtstagsfeier ein.