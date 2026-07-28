Eintrittskarten per Klick: Freibad Freudenberg führt Online-Shop ein

(wS/fr) Freudenberg 28.07.2026 | Wer das Freibad Freudenberg besuchen möchte, kann seine Eintrittskarte ab sofort auch bequem von zu Hause aus kaufen. Die Stadt Freudenberg hat einen neuen Webshop eingerichtet, über den Tickets rund um die Uhr online erhältlich sind. Das teilte die Stadt am Montag mit.

Nach dem Kauf im Webshop wird das Ticket digital bereitgestellt. Die Besucherinnen und Besucher können es auf dem Smartphone speichern oder ausdrucken. Am Eingang des Freibads wird das Ticket dann per QR-Code direkt am Drehkreuz gescannt – ein Gang zur Kasse ist damit nicht mehr nötig.

Gerade an besucherstarken Sommertagen soll das neue Angebot den Einlass beschleunigen und Wartezeiten spürbar verkürzen. Wer online kauft, muss sich nicht mehr in die Schlange an der Tageskasse einreihen, sondern kann direkt zum Drehkreuz gehen.

Die Bezahlung im Webshop ist derzeit per PayPal möglich. Weitere Zahlungsmöglichkeiten sollen laut der Stadt in Kürze ergänzt werden.

Der Webshop ist erreichbar unter https://shop.freibad-freudenberg.de/ sowie über die Website der Stadt Freudenberg im Bereich Freibad.

Stadt Freudenberg