Neunkirchen bekommt ein eigenes Gemeindearchiv – LWL fördert mit 14.000 Euro

(wS/ne) Neunkirchen 28.07.2026 | Die Gemeinde Neunkirchen bekommt ein eigenes Gemeindearchiv. In den ehemaligen Räumen der AOK entsteht eine zentrale Anlaufstelle für die Bewahrung und Erforschung der lokalen Geschichte. Möglich wird das Projekt auch durch die Unterstützung des Archivamts des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL), das Fördermittel in Höhe von rund 14.000 Euro bereitstellt.

Die Fördermittel fließen vor allem in die Ausstattung des Archivs – konkret in Regalsysteme, einen Schimmelsauger, eine Tiefkühltruhe und einen Kartenschrank. Das Archivamt des LWL begleitet die Gemeinde zudem bei der Planung, Einrichtung und Digitalisierung des neuen Archivs.

„Wir sind dem LWL sehr dankbar für diese Unterstützung, die es uns ermöglicht, unser kulturelles Erbe langfristig zu sichern“, erklärt Bürgermeister Marco Schwunk. Das Projekt ist dabei Teil eines größeren Umbruchs: Parallel bereitet die Gemeinde Neunkirchen derzeit den Umzug der Bibliothek, des Bürgerbüros und des Ordnungsamts in das ehemalige Sparkassengebäude vor.

Betreut wird das neue Archiv von Nabil Rezgui, der bereits seit zehn Jahren als Archivar in der Gemeinde Burbach tätig ist. Er plant das Archiv in Neunkirchen und wird es nach der Fertigstellung betreuen. Für Rezgui soll das Archiv weit mehr sein als nur ein Aufbewahrungsort für Akten. „Es wird dazu beitragen, die Geschichte lebendig zu halten“, erklärt der Archivar. In einer Zeit, in der es wichtiger denn je sei, lokalpolitische und administrative Entscheidungen für die Zukunft sichtbar, verständlich und nachvollziehbar zu dokumentieren, sei ein solches Archiv von großer Bedeutung.

Dabei sollen nicht nur politische Entscheidungen und Verwaltungsdokumente ihren Platz finden. Auch das gesellschaftliche Leben in Neunkirchen soll dokumentiert werden: Dorffeste, Vereinsaktivitäten, die Entwicklung öffentlicher Einrichtungen wie Bibliotheken oder Freibäder. „Ein Archiv ist das Gedächtnis einer Gemeinde“, betont Rezgui. „Es hilft uns, unsere Identität zu verstehen und die Entwicklungen, die unser Zusammenleben geprägt haben, nachzuvollziehen.“

Um ein möglichst vollständiges Bild der Neunkirchener Geschichte zu zeichnen, ruft die Gemeinde die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, Dokumente und Zeitzeugnisse zur Verfügung zu stellen. Alte Fotos, Festschriften, Urkunden, Tagebücher oder Vereinsunterlagen können als Spende oder Leihgabe eingebracht werden. Interessierte können sich an Archivar Nabil Rezgui unter n.rezgui@neunkirchen-siegerland.de wenden.

Freuen sich über die Fördermittel des LWL-Archivamts für das neue Gemeindearchiv Neunkirchen (v.l.): Bürgermeister Marco Schwunk, Sylvia P. Heinz (Leiterin der Stabsstelle „Regionale Entwicklung“) und Archivar Nabil Rezgui.

Foto: Nicole Morgenschweis/Gemeinde Neunkirchen