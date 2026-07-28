Schützenverein Kaan-Marienborn feiert Schützenfest am 15. und 16. August

(wS/red) Siegen 28.07.2026 | Der Schützenverein Kaan-Marienborn e.V. lädt am 15. und 16. August 2026 zum Schützenfest ins Schützenhaus ein. An beiden Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm – der Eintritt ist frei.
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Was: Schützenfest des Schützenvereins Kaan-Marienborn e.V.
Wann: Samstag, 15. August 2026, ab 14:00 Uhr / Sonntag, 16. August 2026, ab 11:00 Uhr
Wo: Schützenhaus Kaan-Marienborn
Eintritt: Frei – um eine freiwillige Spende für die Siegener Kinderklinik wird gebeten
Weitere Infos: www.sv-kaan-marienborn.de
Am Samstag beginnt das Fest um 14:00 Uhr mit der Begrüßung, gefolgt vom Königsschießen für Vereinsmitglieder. Zuschauer sind dabei herzlich willkommen. Im Anschluss klingt der erste Festtag gemütlich aus.
Am Sonntag geht es bereits um 11:00 Uhr mit einer Begrüßung und Frühschoppen los. Höhepunkt des Tages ist die Königskrönung. Außerdem findet ein Jedermann-Vogelschießen statt, an dem alle Besucherinnen und Besucher teilnehmen können. Im Anschluss daran folgt die Siegerehrung des Ortsturniers 2026.
Für Unterhaltung und Verpflegung ist an beiden Tagen gesorgt: Neben Musik und einer Tombola mit großartigen Preisen gibt es leckeres Essen vom Grill, Erbsensuppe, ein Kuchenbuffet und vieles mehr.
Der Eintritt zum Schützenfest ist frei. Der Verein bittet um eine freiwillige Spende zugunsten der Siegener Kinderklinik.
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