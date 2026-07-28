Kreuztal: Geklauter VW-Bus kurz nach der Tat im Wald gefunden

(wS/ots) Kreuztal 28.07.2026 |Am gestrigen Montagabend (27. Juli) ist es zu einem Diebstahl eines VW T4-Transporters gekommen. Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug im Wald aufgefunden werden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Gegen 21:00 Uhr hatte der Fahrer des dunkelblauen VW T4 das Fahrzeug im Bereich Ziegeleifeld abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Transporter zwar verriegelt, ein Fahrzeugschlüssel befand sich aber im Inneren des Wagens. Gegen 22:45 Uhr stellte der Mann fest, dass der VW weg war.

Bereits eine Viertelstunde später meldete sich ein Anrufer bei der Polizei und teilte mit, dass er gerade bei einem Spaziergang im Bereich der Ernsdorfstraße einen blauen VW-Bus gesehen habe, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des nahegelegenen Waldes gefahren sei. Im Bereich einer dortigen Wegeschranke sei das Fahrzeug stehen geblieben. Er habe dann zwei Türen gehört, sodass er von zwei Fahrzeuginsassen ausgegangen sei.

Als die eingesetzte Polizeistreife kurz darauf an der Schranke eintraf, stellten die Beamten fest, dass es sich um das kurz zuvor gestohlene Auto handelte. Eine Nachsuche im Nahbereich nach den fußläufig flüchtigen Insassen verlief negativ. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher. Mittlerweile ist es den Eigentümern wieder ausgehändigt worden.

Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02732/909-0 entgegen.

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