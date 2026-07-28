„Drei Kinder brauchen ihre Mama“: 24-jährige Lorena kämpft gegen den Blutkrebs und braucht unsere Hilfe

(wS/dkm) Breitscheid – Lahn-Dill-Kreis 28.07.2026 | Das Leben der 24-jährigen Lorena aus Breitscheid hat sich innerhalb kürzester Zeit komplett verändert. Die junge Mutter dreier kleiner Kinder ist an akuter myeloischer Leukämie (AML) erkrankt – einer aggressiven Form von Blutkrebs – und benötigt dringend eine lebensrettende Stammzellspende. Da innerhalb ihrer Familie kein passendes Match gefunden werden konnte, organisiert die Familie nun gemeinsam mit dem Bürgermeister, dem Landrat sowie örtlichen Vereinen eine große DKMS-Registrierungsaktion und hofft auf die Unterstützung der Bevölkerung.

wirSiegen kompakt – Die DKMS-Registrierungsaktion „Drei Kinder brauchen ihre Mama“ findet am 08.08.2026 von 09:00 bis 15:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Breitscheid (Bahnhofstraße 8, 35767 Breitscheid) statt. Mitmachen können alle gesunden Personen zwischen 17 und 55 Jahren. Wer nicht vor Ort kommen kann, bestellt sich online unter dkms.de/lorena ein Registrierungsset nach Hause. Geldspenden gehen an DKMS Donor Center gGmbH, IBAN: DE93 7004 0060 8987 0010 33, Verwendungszweck: Lorena.

Die Krankheit entwickelte sich schleichend. Vor einem Jahr traten bei Lorena immer häufiger Atemnot, Rückenschmerzen, starke Erschöpfung und anhaltende Müdigkeit auf. Zunächst vermutete sie einen möglichen Bandscheibenvorfall hinter den Beschwerden im Rücken. Schließlich litt sie unter einer schweren Entzündung der Mundhöhle. Die endgültige Diagnose wurde durch Zufall gestellt: Nach einer kleineren Operation wurden ihre Blutwerte routinemäßig untersucht – das Ergebnis war akute myeloische Leukämie. Seitdem hat sich Lorenas Leben schlagartig verändert, Krankenhausaufenthalte bestimmen ihren Alltag.

Für ihre Familie und ihren Freundeskreis ist die Situation kaum zu begreifen. Lorena wird als empathisch, hilfsbereit und willensstark beschrieben – als jemand, der immer zuerst an andere denkt und für seine Mitmenschen alles geben würde. „Wir hätten nie damit gerechnet, dass es uns so hart treffen kann und sind deswegen über alle Maßen dankbar, dass wir auf diesem Weg die lebensrettende Unterstützung für unsere Tochter und andere Patientinnen und Patienten bekommen können“, sagt Lorenas Mutter.

Mit der Registrierungsaktion hoffen alle Beteiligten, möglichst viele neue Stammzellspenderinnen und Stammzellspender gewinnen zu können – nicht nur für Lorena, sondern auch für viele weitere Patientinnen und Patienten, die ebenfalls auf ihre zweite Lebenschance warten. Lorenas größter Wunsch ist es, wieder gesund zu werden und viele unbeschwerte Jahre mit ihrer Familie und ihren Kindern verbringen zu können.

Die Registrierung als Stammzellspender geht schnell und unkompliziert: Mithilfe von drei Wattestäbchen wird ein Wangenabstrich durchgeführt, anschließend wird die Einwilligungserklärung unterschrieben. Das Set sollte dann schnellstmöglich per Post an die DKMS zurückgesendet werden, am besten innerhalb von 14 Tagen. Im Labor werden dann die Gewebemerkmale bestimmt. Nach Abschluss der Registrierung stehen die pseudonymisierten Daten für die weltweite Spendersuche zur Verfügung. Wer bereits bei der DKMS registriert ist, muss sich nicht erneut anmelden.

Eine Stammzellspende ist ab dem 18. Geburtstag und bis zum 61. Lebensjahr möglich. Besonders wichtig sind junge Spenderinnen und Spender, da sie aus medizinischen Gründen häufiger für eine Stammzellentnahme angefragt werden. Auch eine Geldspende kann helfen: Der gemeinnützigen DKMS entstehen für die Neuaufnahme jeder Spenderin und jedes Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro.

Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, weltweit so vielen Blutkrebspatientinnen und -patienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben. Bisher hat die DKMS 13 Millionen Lebensspenderinnen und -spender registriert – davon allein acht Millionen in Deutschland – und bereits mehr als 135.000 zweite Lebenschancen ermöglicht. Die Stammzellspenden wurden bisher in rund 60 Länder vermittelt. Da allein 2026 aus Altersgründen mehr als 160.000 Personen aus der DKMS-Datei ausscheiden, wird Spendernachwuchs dringend gesucht.

Lorena aus Breitscheid (Lahn-Dill-Kreis) Foto: DKMS

***Aktion am Samstag, 08.08.26***

Am 08.08.2026 von 09:00 bis 15:00 Uhr Feuerwehrgerätehaus Breitscheid – Bahnhofstraße 8 – 35767 Breitscheid