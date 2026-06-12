„Lichtbildfreunde Siegen-Wittgenstein“ stellen im Kreishausfoyer aus – 90 Bilder der vhs-Fotogruppe bis 3. Juli zu sehen

(wS/si) Siegen 12.06.2026 | Von der Wisent-Wildnis über 360-Grad-Aufnahmen des Siegener Kornmarkts bis hin zu Motiven aus Namibia und der Skyline von New York: Die neue Ausstellung der „Lichtbildfreunde Siegen-Wittgenstein“ lädt dazu ein, die Welt aus unterschiedlichen und teils ungewöhnlichen Perspektiven zu entdecken. Die Fotografien sind noch bis Freitag, 3. Juli 2026, im Foyer des Kreishauses in Siegen zu sehen.

Der Kurs der Volkshochschule Siegen-Wittgenstein besteht aus derzeit 16 Mitgliedern und drei Kursleitern – gemeinsam präsentieren sie mehr als neunzig Aufnahmen. Entstanden sind die Bilder sowohl bei gemeinsamen Exkursionen als auch im Rahmen individueller fotografischer Projekte. Die Bandbreite reicht von Architektur-, Natur- und Landschaftsfotografie über Porträts und Tieraufnahmen bis hin zu Nachtfotografie, Light Painting und Drohnenaufnahmen.

Landrat Andreas Müller eröffnete die Ausstellung gemeinsam mit den Fotografinnen und Fotografen. „Für die meisten von Ihnen ist dies die erste Ausstellung. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen hier im Kreishaus eine Bühne bieten können“, sagt Andreas Müller und betont die große Themen- und Motivvielfalt der Ausstellung: „Jede Aufnahme erzählt ihre eigene Geschichte. Ich lade alle Interessierten herzlich ein, die Welt einmal durch die Augen und die Linse der Lichtbildfreunde zu entdecken.“

Die Lichtbildfreunde Siegen-Wittgenstein bestehen seit 2022. Entstanden ist die Gruppe aus Teilnehmern zweier Kurse der vhs Siegen-Wittgenstein, die auch nach Kursende in Kontakt bleiben, fotografische Erfahrungen austauschen und ihre gemeinsame Leidenschaft für die Fotografie weiterentwickeln wollten. Statt klassischem Unterricht stehen gegenseitiges Lernen, gemeinsames Ausprobieren und der Austausch von Wissen im Mittelpunkt – die Volkshochschule unterstützt die Lichtbildfreunde Siegen-Wittgenstein seitdem organisatorisch.

„Da hat sich eine Gruppe selbst zusammengefunden – mit der Volkshochschule als imaginärem Dach darüber“, sagt vhs-Leiter Florian Schmidt-Briel. „Es gibt keine festen Kursinhalte. Jeder kann eigene Ideen und Impulse einbringen. Das ist ein inspirierendes Projekt und zeigt sehr schön, was Volkshochschule ausmacht: Menschen kommen zusammen, weil sie eine gemeinsame Leidenschaft teilen – in diesem Fall die Fotografie.“

Die Lichtbildfreunde Siegen-Wittgenstein treffen sich einmal pro Monat in Kreuztal, um sich über Fotografie auszutauschen und ihre Kenntnisse weiterzuentwickeln – etwa zu Themen wie Bildbearbeitung. Darüber hinaus organisiert die Gruppe Workshops, Vorträge von Gastdozenten sowie gemeinsame Exkursionen und Fotoshootings.

„Es gibt keinen, der sagt: ‚Heute machen wir dies, heute machen wir jenes‘“, meint einer der Kursleiter, Sebastian Ewald. „Wir organisieren uns untereinander: ‚Wer möchte Architekturfotografie machen? Wer möchte etwas über Lichtmalerei lernen?‘ Da haben wir eine Kursteilnehmerin, die das seit Jahrzehnten macht. An anderen Tagen konzentrieren wir uns auf Porträts – alles ist möglich!“

Die Ausstellung ist bis Freitag, 3. Juli, im Foyer des Kreishauses während der Öffnungszeiten der Verwaltung zu sehen. Der Eintritt ist kostenfrei. Nach Abschluss der Ausstellung sollen die Fotografien für einen guten Zweck versteigert werden.

Wer Fragen hat oder Interesse, bei den Lichtbildfreunden Siegen-Wittgenstein mitzumachen, kann sich an Christiane Seus von der Volkshochschule Siegen-Wittgenstein wenden: 0271 333-1521, c.seus@siegen-wittgenstein.de.

Von Einsteigern und Fortgeschrittenen: Über 90 Bilder zeigen die Vielfalt der Fotografie im Kreishaus (Fotos: Sebastian Ewald).