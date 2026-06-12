„Fit for E-Bike“: RSV Osthelden schult Senioren im sicheren Umgang mit dem Pedelec

(wS/rsv) Kreuztal 12.06.2026 | Der Radsportverein RSV Osthelden veranstaltet am Freitag, 26. Juni 2026, von 15:00 bis 18:00 Uhr den E-Bike-Kurs „Fit for E-Bike“ auf dem abgesperrten Übungsgelände an der Dreifach-Turnhalle in Kreuztal (Hessengarten 15). Durchgeführt wird der Kurs in Zusammenarbeit mit der Seniorenberatung, dem gemeinsamen Angebot der Stadt Kreuztal und dem Freundeskreis der Diakoniestation Kreuztal.

E-Bikes und Pedelecs erfreuen sich seit Jahren wachsender Beliebtheit – besonders bei Seniorinnen und Senioren, die die elektrische Unterstützung nutzen, um mobil zu bleiben und längere Strecken komfortabel zurückzulegen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Verkehrsunfälle mit E-Bike-Beteiligung, wobei ältere Fahrerinnen und Fahrer überdurchschnittlich häufig betroffen sind.

Genau hier setzt das Angebot des RSV Osthelden an. Unter der Anleitung der zertifizierten E-Bike-Instruktoren Klaus Jung und Dirk Schleifenbaum (Bund Deutscher Radfahrer, BDR) werden wichtige Grundlagen für den sicheren Umgang mit dem Pedelec vermittelt. Auf dem Programm stehen Antriebs- und Akkutechnik, das richtige Anfahren, sicheres Bremsen, kontrolliertes Absteigen, Kurvenfahren und die Schiebehilfe – ergänzt durch zahlreiche praktische Übungen auf dem abgesperrten Gelände.

Ziel des Kurses ist es, das Vertrauen in das eigene Fahrverhalten zu stärken, typische Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen und das Unfallrisiko im Alltag zu verringern.

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro pro Person. Eigenes E-Bike oder Pedelec sowie ein Fahrradhelm sind mitzubringen – Fahrräder und Helme werden nicht gestellt. Das Tragen eines Helms ist während des gesamten Kurses Pflicht. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, eine verbindliche Anmeldung ist daher erforderlich.

Anmeldungen werden bis spätestens 19. Juni 2026 bei der Seniorenberatung der Stadt Kreuztal unter 02732 1026 oder per E-Mail an ebike@rsvosthelden.de entgegengenommen. Weitere Informationen gibt es unter www.rsvosthelden.de.

Teilnehmer beim E-Bike-Kurs des RSV Osthelden. | Foto: RSV Osthelden

📋 Auf einen Blick

🗓 Termin: Freitag, 26. Juni 2026, 15:00–18:00 Uhr

📍 Ort: Dreifach-Turnhalle Kreuztal, Hessengarten 15

👥 Zielgruppe: Seniorinnen und Senioren mit eigenem E-Bike/Pedelec

💶 Kosten: 10,00 Euro pro Person

📝 Anmeldung bis: 19. Juni 2026 – Tel. 02732 1026 oder ebike@rsvosthelden.de

🌐 Info: www.rsvosthelden.de