Neuer Vorstand, solide Finanzen, mehr Jugendförderung: DRK Obersdorf blickt optimistisch in die Zukunft

(wS/drk) Wilnsdorf 12.06.2026 | Der DRK Ortsverein Obersdorf e.V. hat auf seiner Jahreshauptversammlung am 31. Mai zahlreiche wichtige Entscheidungen getroffen: Neben der Verabschiedung der Haushaltspläne für die Jahre 2024, 2025 und 2026 standen turnusmäßige Vorstandswahlen und die Ehrung langjähriger Mitglieder auf dem Programm.

Der Ortsverein steht nach eigenen Angaben weiterhin auf einer soliden finanziellen Grundlage. Dazu beigetragen haben die Unterstützung zahlreicher Spenderinnen und Spender, die Einsätze im Rettungsdienst sowie der Zusammenschluss mit dem DRK-Zug Wilden im vergangenen Jahr, der sich sowohl auf die Mitgliederzahlen als auch auf die finanzielle Situation positiv ausgewirkt hat.

Ein besonderer Schwerpunkt für das Haushaltsjahr 2026 ist die Jugendarbeit: Die Versammlung beschloss einstimmig eine einmalige Erhöhung des Jugendetats um 7.500 Euro, um die Nachwuchsgewinnung für den aktiven Dienst weiter zu stärken.

Vorstand neu aufgestellt

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurde Hannes Gieseler als Vorsitzender im Amt bestätigt. Klaus-Dieter Welsch wurde erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Da Christian Tröps nicht erneut kandidierte, übernimmt künftig Rainer Schäfer das Amt des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. Die Schriftführung geht von Jens Rudolf auf Michaela Stötzel über. Meik Klingelhöfer wurde erneut als Kassenprüfer gewählt, Dr. Klaus Bahrendt einstimmig als Rotkreuzarzt bestätigt.

In der Rotkreuzgemeinschaft setzen Lorenz Schneider und Anna-Lena Paul ihre Arbeit fort. Als neue Jugendrotkreuzleiterin wurde Hannah Scheld in den Vorstand berufen.

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Zum Abschluss der Versammlung wurden verdiente Mitglieder für ihr Engagement ausgezeichnet: Lucy Becker und Niklas Paul erhielten die Ehrung für fünf Jahre Mitgliedschaft, Julian Manderbach für zehn Jahre. Catrin Hillebrandt wurde für 25 Jahre geehrt, Thomas Yachour für 30 Jahre und Rainer Schäfer für 35 Jahre Mitgliedschaft. Für 25 Jahre als förderndes Mitglied wurde Volker Jarosch ausgezeichnet.

Der Ortsverein bedankt sich bei allen Mitgliedern, Ehrenamtlichen und Unterstützern und blickt nach eigenen Angaben mit Zuversicht auf die kommenden Jahre.

📋 Auf einen Blick

🗓 Veranstaltung: Jahreshauptversammlung DRK Ortsverein Obersdorf e.V.

📅 Datum: 31. Mai 2026

✅ Vorsitzender: Hannes Gieseler (bestätigt)

💶 Jugendförderung: Sonderetat +7.500 Euro (einstimmig)

🏅 Ehrungen: 6 Mitglieder für 5 bis 35 Jahre Engagement ausgezeichnet

Die geehrten Mitglieder des DRK Ortsvereins Obersdorf mit Vorstandsmitgliedern sowie dem alten und neuen Vorsitzenden Hannes Gieseler. | Foto: DRK Ortsverein Obersdorf