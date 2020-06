Polizei Olpe: Verletzter Rollerfahrer+Versuchter Einbruch in Wohnung+Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht

(wS/ots) Olpe 07.06.2020 | Berichte der Kreispolizeibehörde Olpe vom 07.06.2020

Olpe / Drolshagen / Wenden

Autofahrer bereits am frühen Nachmittag alkoholisiert

Am Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte gegen 13:32 Uhr einen Autofahrer, als dieser mit seinem Fahrzeug die Kolpingstraße in Olpe befuhr.

Bei der Kontrolle des 45-jährigen Olpers stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Nachdem ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest den Verdacht der Beamten bestätigte, wurde der Mann der Polizeiwache zugeführt. Nach einer Blutprobenentnahme erwartet den Fahrer nun auch ein Strafverfahren wegen „Fahren unter Alkoholeinfluss“.

Verkehrsunfall mit Personenschaden und Unfallflucht in Elben

Bereits am Donnerstag um 11:00 Uhr befuhr eine 16-jährige mit ihrem Mofa in Elben die abschüssige, vorfahrtsberechtigte Thieringhauser Str.

Nach ihren Angaben befuhr zur gleichen Zeit ein Auto die Kaspar-Klein-Str. in Fahrtrichtung Thieringhauser Str.

Die Rollerfahrerin sieht dieses Auto, bremst auf regennasser Fahrbahn, kommt zu Fall und erleidet Schürfwunden an Armen und Beinen.

Der Auto-Fahrer hilft der gestürzten Mofa-Fahrerin, jedoch werden keinerlei Personalien ausgetauscht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme kann der beteiligte Auto-Fahrer ermittelt werden. Hierzu müssen noch weitere Ermittlungen erfolgen.

Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr. 027619269-0.

Versuchter Einbruch in eine Garage in Olpe-Dahl

In der Zeit vom 05.06.2020, 13:00 Uhr bis zum 06.06.2020, 13:30 Uhr wurde eine Scheibe beschädigt, die zu einer Garage gehört.

Nach Angaben des Geschädigten wurde augenscheinlich nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr. 027619269-0.

Versuchter Einbruch in Wohnung in Olpe

In der Zeit vom 30.05.2020, 07:00 Uhr bis zum 06.06.20, 15:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter über eine Terrassentür in das Innere einer Wohnung zu gelangen, dies misslang. Der Sachschaden an der Terrassentür beläuft sich auf 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr. 027619269-0.

Attendorn / Finnentrop

Fund nach einem Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Am 06.06.2020 wurde auf einem Grundstück in der Soester Str. in Attendorn eine Dokumententasche mit div. Papieren aufgefunden, die aus einem Diebstahl aus Kraftfahrzeugen vom 03.05.2018 in Attendorn, Südwall stammt.

Die Papiere konnten an einen Berechtigten übergeben werden.

Verletzter Rollerfahrer

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 13.35 h in Ennest in dem Kreisel der Attendorner Straße. Als ein 50-jähriger männlicher Pkw-Fahrer den Kreisel in Fahrtrichtung Ortsmitte befuhr übersah er einen 18-jährigen Rollerfahrer, welcher sich bereits im Kreisel befand. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Kleinkraftrades leicht verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

