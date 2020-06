(wS/red) Kreuztal-Ferndorf 18.06.2020 | TuS Ferndorf Crowdfunding Aktion: Unterstützer erhalten Prämien

Die Crowdfunding Aktion des TuS Ferndorf für die Unterstützung des Zweitliga-Handballs in Ferndorf war überaus erfolgreich und der TuS bedankt sich nochmals ganz herzlich bei allen Unterstützern.

Nun steht für die Siegerländer die Ausgabe der „materiellen“ Prämien an die insgesamt ca. 500 Freunde, Fans und Schnäppchenjäger an, die sich an dem Projekt beteiligt und die Aktion zum Erfolg geführt haben .

Daher bittet der Verein die Unterstützer sich am kommenden Samstag, 20. Juni 2020, von 10.00 bis 15.00 Uhr im Foyer der Sporthalle „Stählerwiese“ die entsprechenden Prämien im Rahmen der ersten „Prämien-Ausgabe“ abzuholen.

Natürlich gelten auch hier die momentanen Covid 19 Regeln bezüglich Mund-Nasen-Schutz und des einzuhaltenden Mindestabstandes. Daher bittet der TuS Ferndorf alle den persönlichen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen.

Ein wichtiger Hinweis noch für alle Gutschein-Prämien, die Teilnahmen an Aktionen mit TuS Spielern oder Voucher für den VIPRaum: Diese werden per Mail oder per Zusendung mit den Anspruchsberechtigten abgewickelt. Eine Abholung am Samstag ist nicht möglich!!!

