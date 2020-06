Verkehrsführung Baustelle Siegstraße ab Montag geändert

(wS/red) Siegen 19.06.2020 | Ab Montag, 22. Juni – Geänderte Verkehrsführung an Großbaustelle Siegstraße

An der Großbaustelle in der Siegstraße in Weidenau ändert sich ab kommenden Montag, 22. Juni, die Verkehrsführung: Die Engsbachstraße ist dann nur noch aus Richtung Breite Straße/Stockweg/Siegstraße zu befahren. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Engbachstraße (Kornberg) werden über die Austraße in Richtung Stockweg geleitet, teilt die städtische Straßenverkehrsbehörde mit. Vom Stockweg aus kann dann in Richtung Breite Straße oder auf die Auffahrtrampe der Hüttentalstraße (HTS) gefahren werden. Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert. Notwendig ist die Umleitung aufgrund von Leitungsarbeiten der Siegener Versorgungsbetriebe (SVB).

Nach Angaben der Straßenverkehrsbehörde bleibt die Hauptumleitung wie bisher bestehen. Angrenzende Unternehmen können weiterhin über die B62 angefahren werden. Die Baustelle Siegstraße ist eine abgestimmte Baumaßnahme zwischen dem Wasserverband, Westnetz Gas, dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen, den Siegener Versorgungsbetrieben (SVB) und der Stadt Siegen.

