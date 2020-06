(wS/red) Siegen 15.06.2020 | Zuschuss für Studierende in akuter Notlage kann ab Dienstag beantragt werden

Ab Dienstag, 16. Juni 2020, können Studierende, die infolge der Corona-Pandemie in besonders akuter Not und unmittelbar auf Hilfe angewiesen sind, Überbrückungshilfe in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses online bei ihrem Studenten- bzw. Studierendenwerk beantragen. Dieser Zuschuss ist, neben dem Kfw-Studienkredit, der seit Mai bis Ende März 2021 zinslos gestellt ist und auch für ausländische Studierende geöffnet wurde, das zweite Sicherungsnetz der Überbrückungshilfe der Bundesregierung für Studierende. Das BMBF hat dafür 100 Millionen Euro bereitgestellt. Geprüft und bearbeitet werden die Anträge vor Ort, bei den Studenten- und Studierendenwerken. Für Studierende an der Universität Siegen stehen rund 760.000 Euro zur Verfügung. Für sie ist das Studierendenwerk Siegen zuständig.

Studierende in akuter Notlage können die Überbrückungshilfe ab Dienstag um 12 Uhr mittags in einem bundesweit zugänglichen, einheitlichen Online-Tool beantragen.

Dafür hat das Deutsche Studentenwerk (DSW) als Dachverband der deutschen Studenten- und Studierendenwerke ein eigenes Portal geschaffen:

www.ueberbrueckungshilfe-studierende.de

Antragsberechtigt sind Studierende aus dem In- und Ausland, die an staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland immatrikuliert sind. Die Anzahl der Semester oder das Alter sind keine Ausschlussgründe. Entscheidend ist die nachgewiesene, akute pandemiebedingte Notlage.

Nicht antragsberechtigt sind Studierende an Verwaltungsfachhochschulen oder Bundeswehrhochschulen, Studierende im berufsbegleitenden Studium bzw. dualen Studium, Gasthörer/innen sowie Studierende an staatlich nicht anerkannten Hochschulen.

Über das Portal werden die Anträge der Studierenden automatisch an das für sie zuständige Studenten- oder Studierendenwerk weitergeleitet. Die Anträge werden voraussichtlich ab dem 25. Juni 2020 von den 57 im DSW organisierten Studenten- und Studierendenwerken bearbeitet und ausgezahlt.

Je nach nachgewiesener Bedürftigkeit können zwischen 100 Euro und 500 Euro als nicht rückzahlbarer Zuschuss gezahlt werden. Die Überbrückungshilfe kann jeweils für die Monate Juni, Juli und August 2020 beantragt werden. Entscheidend ist der Kontostand vom Vortag der Antragstellung. Wer beispielsweise noch 200 Euro auf dem Konto hat, kann für den Monat der Antragstellung 300 Euro Überbrückungshilfe erhalten.

Achim Meyer auf der Heyde, der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, erläutert die Dimension des Vorhabens: „Wir sind uns mehr als bewusst, dass viele Studierende akut finanzielle Hilfe benötigen und diese eher erwartet haben. Aber es handelt sich um ein ambitioniertes Projekt. Wir mussten in wenigen Wochen ein völlig neues online-gestütztes Förderverfahren für die bundeseinheitliche Überbrückungshilfe entwickeln. Uns ist wichtig, dass die Studierenden nun erstmal für den Juni die Hilfe beantragen können. Da wir parallel noch das Online-Portal programmieren müssen, können die Auszahlungen voraussichtlich erst ab dem 25. Juni 2020 erfolgen.“

Detlef Rujanski, Geschäftsführer des Studierendenwerks Siegen, hat maßgeblich an dem Projekt mitgearbeitet. Er erklärt: „Ich bin besonders froh darüber, dass es jetzt doch noch einen nicht rückzahlbaren Zuschuss gibt und dass denjenigen Studierenden geholfen werden kann, die die Krise besonders schwer getroffen hat. Es soll niemand durch die Krise zum Abbruch oder zur Aufgabe des Studiums gezwungen sein.“

Auch Prof. Dr. Holger Burckhart freut sich als Rektor der Siegener Universität, dass das Projekt doch noch ins Ziel gekommen ist und den Studierenden nun eine weitere Möglichkeit der Unterstützung offensteht.

