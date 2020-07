B508: Hilchenbach – Allenbach, Erneuerung der Ortsdurchfahrt, 2. Bauabschnitt

(wS/red) Hilchenbach 17.07.2020 | Umfangreiche Bauvorhaben in der nächsten Zeit auf der B508

Hilchenbach (Straßen.NRW). Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen beginnt ab Dienstag (21.7.) im Zuge der Bauarbeiten an der B508 in Hilchenbach-Allenbach mit dem Bau des 2. Bauabschnitts, Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Hilchenbach – Allenbach, zwischen Sparkasse und der Bushaltestelle „Stift Keppel“.

Das Bauvorhaben wird in vier Arbeitsbereichen abgewickelt. Begonnen wird in Fahrrichtung Kreuztal auf der Ferndorfseite im Bereich der Sparkasse bis über die Kreuzung „Lindenstraße“ hinaus. Das bedingt eine Vollsperrung der Lindenstraße für den Durchgangsverkehr während des ersten Abschnitts. Baustellenbedingt wird der Verkehr auf der B508 halbseitig geführt und über eine verkehrsabhängige Lichtsignalanlage geregelt.

An der Gemeinschaftsmaßnahme sind Straßen.NRW, die Stadtwerke Hilchenbach und die Westnetz Strom sowie Gas beteiligt.

Im Zuge der Sanierung des gesamten Fahrbahnoberbaus wird ein kombinierter Rad-/Gehweg gebaut. Außerdem wird die Stadt Hilchenbach die vorhandenen Gehwege sowie die Beleuchtung erneuern und darüber hinaus mehrere Versorgungleitungen in den Fahrbahn- und Seitenbereichen verlegen.

Die Bauzeit für den etwa 550 m langen Bauabschnitt liegt bei etwa einem Jahr, die Baukosten für Straßen.NRW belaufen sich auf ca.1,3 Millionen Euro.

