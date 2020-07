DAV Sektion Siegerland e.V.

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 02.07.2020 | Hüttenöffnung mit Hindernissen

Als wenn Corona nicht schon genug Fragestellung aufgeworfen hätte, kam bei den Vorbereitungen zur Öffnung der Siegerlandhütte auch noch ein technisches Problem dazu.

Die Naturgewalten auf über 2700m Höhe hatten über Winter dem erst recht neuen Pumpenhaus so stark zugesetzt, dass es komplett neu errichtet werden musste. Durch diesen Schaden waren auch einige Teile des Wasserkraftwerkes beschädigt, die erst bestellt und eingebaut werden mussten Das Pumpenhaus schützt das Wasserkraftwerk, das die Stromversorgung der Hütte sicherstellt. Diesmal erfolgte die Bauweise des Pumpenhauses in massiver Betonausführung, wobei der Beton erst mit dem Hubschrauber aus dem Tal eingeflogen werden musste.

Nachdem die Arbeiten durch ehrenamtliche Helfer der DAV Sektion Siegerland in einem kurzfristig auf die Beine gestellten Arbeitseinsatz vor Ort erledigt worden waren, freut sich Hüttenwirt Raimund Gritsch nun sehr auf die Gäste aus dem Tal. In der Siegerlandhütte, die von der Sektion Siegerland e.V. des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V. bewirtschaftet wird, wurden nun alle Vorbereitungen getroffen, dass sich Bergfreunde auch unter den Bedingungen von Corona sicher in der Hütte aufhalten und übernachten können. Allerdings wird in diesem Jahr nicht alles so wie in den vergangenen Jahren ablaufen

können. Hüttenwirt Raimund Gritsch ist davon überzeugt, dass sich alle Gäste an die zwingend notwendigen Vorgaben halten werden und damit einem wunderschönen

Bergerlebnis auch im Jahr 2020 unter Corona nichts im Weg steht.

Vor einem Aufsteig oder einer geplanten Übernachtung ist es unabdingbar, sich vorab auf der Hütte über die aktuellen Vorgaben zu informieren. Nur so kann sichergestellt werden, dass jeder Wanderer auch seine Verpflegung oder eine Unterkunft erhalten kann.

Alle hierzu notwendigen Kontaktdaten können auf der Homepage

www.siegerlandhuette.com unter dem Button „Wichtige Info’s“ eingesehen werden.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier