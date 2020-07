Feuerwehreinsatz in Littfeld – PKW brennt völlig aus

(wS/red) Kreuztal- Littfeld 25.07.2020 | Die Feuerwehr Kreuztal musste am Samstag gegen 17:40 Uhr zu einem Pkw-Brand nach Littfeld in die Straße „Im Schloos“ ausrücken. Nach ersten Meldungen sollte der brennende PKW an einem Haus stehen, worauf die Kreisleitstelle Siegen Wittgenstein ein Großaufgebot an Feuerwehr entsannte. Vor Ort stellte sich aber glücklicherweise heraus, dass der PKW nich unmittelbar am Gebäude stand. Die Feuerwehr löschte den brennenden PKW. An dem Wagen entstand Totalschaden. Die Besitzerin des Fahrzeuges bemerkte nach dem Abparken ca. 20 Minuten später, dass Qualm aus dem Kofferraum kam. Die Polizei geht auch von einem technischen Defekt aus.

Fotos: Feuerwehr Kreuztal