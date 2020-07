Immer mehr Menschen ignorieren die Corona-Bestimmungen: Siegener Ordnungsamt kontrolliert verstärkt

(wS/red) Siegen 01.07.2020 | In der Innenstadt: Siegener Ordnungsamt kontrolliert verstärkt

Das Ordnungsamt der Stadt Siegen wird die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung in der Siegener Innenstadt verstärkt kontrollieren. Dazu gehört, dass die „Zeiten ab sofort ausgedehnt und die Dichte der Kontrollen verändert wird“, kündigt der zuständige städtische Ordnungsdezernent Arne Fries an. „Es kann nicht sein, dass sich der überwiegende Teil der Siegener Bürgerinnen und Bürger an die Auflagen hält, aber offensichtlich unbelehrbare Mitmenschen das Infektionsrisiko unnötig in die Höhe treiben, indem sie die geforderten Mindestabstände komplett ignorieren.“

Das Ordnungsamt wird solche Verstöße nun vermehrt mit weniger Toleranz begegnen und Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung ahnden. „Dies geschieht immer noch mit Augenmaß. Aber ich setze voraus, dass die Verhaltensregeln, die uns das Corona-Virus aufzwingt, bekannt sind und deshalb auch eingehalten werden“, stellt Fries klar. So werden Bereiche in der Siegener Oberstadt begangen. Dort hatten sich Nachbarn unter anderem vermehrt über die Lautstärke und Vermüllung seitens der „partybegeisterten Menschen“ beschwert.

