Kunstausstellung im Rathausfoyer von Carmen Ries

(wS/red) Kreuztal 16.07.2020 | „Rentnerhobby“ im Kreuztaler Rathausfoyer – Eine Kunst-Ausstellung von Carmen Ries

Der Name ihrer Kunstausstellung dürfte den einen oder anderen Besucher schmunzeln lassen: In „Rentnerhobby“ zeigt die Kreuztalerin Carmen Ries bis zum 07. August 2020 verschiedene Acrylmalereien im Foyer des Rathauses. Interessierte können die idyllisch anmutenden Landschaftsmalereien während der üblichen Rathausöffnungszeiten ansehen.

Der eigenwillige Titel der Ausstellung bringt mit einem Augenzwinkern auf den Punkt, wie Carmen Ries zur Malerei gekommen ist: „Nach 37 Jahren als Wirtin des Restaurants ‚Em Backes‘ in Ferndorf habe ich nach Beginn meiner Rente die Malerei für mich entdeckt“, so Ries. Inzwischen umfasst ihr Fundus rund 50 Werke, die meisten davon in Acryl.

Bürgermeister Walter Kiß: „Ich freue mich sehr, dass Frau Ries einen Teil ihrer Arbeiten bei uns im Rathaus-Foyer präsentiert und lade alle Interessierten herzlich ein, die Ausstellung zu besuchen.“

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier